«Спартак» обратился в ЭСК из-за столкновения Чернова с Трошечкиным. Судья Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Пари НН»

«Спартак» обратился в ЭСК после ничьей с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

В добавленное ко второму тайму время полузащитник нижегородцев , пробегая мимо, зацепил защитника « » в своей штрафной. После данного эпизода судья не стал назначать пенальти в ворота « ».

«Обратились в ЭСК по поводу эпизода, когда соперник, с нашей точки зрения, сфолил на Чернове», – отметил руководитель пресс‑службы московской команды Дмитрий Зеленов.