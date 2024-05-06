«Спартак» обратился в ЭСК из-за столкновения Чернова с Трошечкиным. Судья Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Пари НН»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Павел Шадыханов Никита Чернов Александр Трошечкин Пари НН Матч ТВ ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» обратился в ЭСК после ничьей с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

В добавленное ко второму тайму время полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья Павел Шадыханов не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН».

«Обратились в ЭСК по поводу эпизода, когда соперник, с нашей точки зрения, сфолил на Чернове», – отметил руководитель пресс‑службы московской команды Дмитрий Зеленов.

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13 комментариев
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тут 100% бригаду нужно наказывать, а Казарцева за две результативные ошибки в течение трёх туров и двух назначений на Спартак нужно снимать с пробега...эта лошадь сдохла давно...
+23
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Что значит "пробегая мимо", "зацепил".
С разбега врезался плечом в челюсть Чернова.
За такое даже в хоккее 2 минуты дают.
Здесь: пенальти и жёлтая (красная)
+24
-3
+21
Ответ Геннадий Киселев
А каков практический смысл этих всех обращений? Переигрывать по любому не будут.
может быть, добьются того, что Казарцева на матчи Спартака больше ставить не будут.
А желательно, чтобы вообще вышвырнули подальше.
+21
-1
+20
Чистейший пенальти. Главный судья мог пропустить конечно, а на ВАРе сидела непотопляемая субстанция.
+15
-2
+13
Ну хоть в этой новости зенитовцы будут себя вести чуть скромнее по понятным причинам
+10
-3
+7
А каков практический смысл этих всех обращений? Переигрывать по любому не будут.
+4
-2
+2
Спартаку уже не получится в этом сезоне быть в тройке. Но может повлиять на ситуацию.
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Почему только по этому эпизоду обратились, по руке Гоцука в своей штрафной тоже надо было обращаться, буквально накануне в матче Оренбурга с крыльями за аналогичную руку пенальти назначили, а здесь нет, хотя здесь даже более очевидный пенальти, что за двойные стандарты...
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Да казарцева и Ко специально для этого блудняка назначают. )
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Ответ ДудьСдулся
может быть, добьются того, что Казарцева на матчи Спартака больше ставить не будут. А желательно, чтобы вообще вышвырнули подальше.
Уже отстроняли пожизненно. Время прошло, подзабылось, опять судит.
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Ответ Пользователь Huawei
Уже отстроняли пожизненно. Время прошло, подзабылось, опять судит.
С рецидивиста спрос больше.
Для этого и напоминают.
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