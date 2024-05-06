«Спартак» обратился в ЭСК из-за столкновения Чернова с Трошечкиным. Судья Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Пари НН»
«Спартак» обратился в ЭСК после ничьей с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
В добавленное ко второму тайму время полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья Павел Шадыханов не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН».
«Обратились в ЭСК по поводу эпизода, когда соперник, с нашей точки зрения, сфолил на Чернове», – отметил руководитель пресс‑службы московской команды Дмитрий Зеленов.
С разбега врезался плечом в челюсть Чернова.
За такое даже в хоккее 2 минуты дают.
Здесь: пенальти и жёлтая (красная)
А желательно, чтобы вообще вышвырнули подальше.
Для этого и напоминают.