Экс-судья Федотов о падении Чернова в штрафной «Пари НН»: «Таких пенальти можно ставить сколько угодно – вся игра будет из них. И что теперь, каждый раз прерывать матч, когда игрокам больно?»

Игорь Федотов прокомментировал столкновение игроков «Спартака» и «Пари НН».

В добавленное ко второму тайму время полузащитник нижегородцев , пробегая мимо, зацепил защитника « » в своей штрафной. После данного эпизода судья не стал назначать пенальти в ворота « ».

«Шадыханов тоже понравился, и тоже непростая игра. Были падения, толчки, наступы, но арбитр выдержал планку. Только на 27-й минуте не показал желтую игроку «Спартака» за грубую игру.

Что касается момента с Черновым, пускай он думает, что это пенальти, но это нормальное игровое столкновение. Таких пенальти можно ставить сколько угодно – вся игра будет состоять из 11-метровых.

Оба футболиста двигались к мячу. Да, игрок «Пари НН» попал в Чернова плечом – и что в этом такого? Никакого умысла в действиях футболиста «Нижнего» не было. ВАР в лице Казарцева правильно сделал, что не полез, это не повод для вмешательства. И сам Шадыханов правильно не остановил игру, хотя Чернов еще две минуты лежал в штрафной.

Что теперь, каждый раз прерывать матч, когда футболистам больно? Арбитр не врач, но если он не видит нарушения, то для чего останавливать игру?» – отметил бывший судья.