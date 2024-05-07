Экс-судья Федотов о падении Чернова в штрафной «Пари НН»: «Таких пенальти можно ставить сколько угодно – вся игра будет из них. И что теперь, каждый раз прерывать матч, когда игрокам больно?»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Василий Казарцев Павел Шадыханов Никита Чернов Александр Трошечкин Пари НН Чемпионат.com Футбол

Игорь Федотов прокомментировал столкновение игроков «Спартака» и «Пари НН».

В добавленное ко второму тайму время полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья Павел Шадыханов не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН».

«Шадыханов тоже понравился, и тоже непростая игра. Были падения, толчки, наступы, но арбитр выдержал планку. Только на 27-й минуте не показал желтую игроку «Спартака» за грубую игру.

Что касается момента с Черновым, пускай он думает, что это пенальти, но это нормальное игровое столкновение. Таких пенальти можно ставить сколько угодно – вся игра будет состоять из 11-метровых.

Оба футболиста двигались к мячу. Да, игрок «Пари НН» попал в Чернова плечом – и что в этом такого? Никакого умысла в действиях футболиста «Нижнего» не было. ВАР в лице Казарцева правильно сделал, что не полез, это не повод для вмешательства. И сам Шадыханов правильно не остановил игру, хотя Чернов еще две минуты лежал в штрафной.

Что теперь, каждый раз прерывать матч, когда футболистам больно? Арбитр не врач, но если он не видит нарушения, то для чего останавливать игру?» – отметил бывший судья.

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7 комментариев
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Не было крови, значит не пенальти (с)
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Футболист жив, значит всё по правилам.
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этот пе#у#( эксперт ), автор знаменитого аута после выбивания Лунёвым за пределами штрафной руками мяча в матче с Ахматом...
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есть мнение, что ЭСК отметит недостаточную силу контакта ибо неакцентированный удар плечом...
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Ответ bedLaM
Не было крови, значит не пенальти (с)
самое логичное объяснение, надеюсь, нас порадуют очередным шедевром ЭСК...
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