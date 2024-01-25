«Зенит» хотел подписать Сперцяна зимой. «Краснодар» и хавбек отказали (Metaratings)

«Зенит» интересовался хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Как утверждает Metaratings, этой зимой клуб из Санкт-Петербурга интересовался 23-летним игроком сборной Армении, но получил отказ. « » не собирается отпускать футболиста в другой российский клуб.

Сам Сперцян тоже не захотел переходить в « », он намерен перейти в европейский клуб.

В 18 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Сперцян забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.