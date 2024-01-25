«Зенит» хотел подписать Сперцяна зимой. «Краснодар» и хавбек отказали (Metaratings)
«Зенит» интересовался хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
Как утверждает Metaratings, этой зимой клуб из Санкт-Петербурга интересовался 23-летним игроком сборной Армении, но получил отказ. «Краснодар» не собирается отпускать футболиста в другой российский клуб.
Сам Сперцян тоже не захотел переходить в «Зенит», он намерен перейти в европейский клуб.
В 18 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Сперцян забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.
Сперцян и Тикнизян
Могут
^_^
Мне кажется всё будет зависить от того, какие Зенит по итогу покажет результаты. Если плачевные - то всех хейтеров такой расклад устроит, если продолжит чемпионить - "вой и наскоки" околоспортивных медиа будут продолжаться.
Эдо лидер сборной и за ним следят многие европейские клубы и даже была какая то конкретика, поэтому то что он поедет в топ чемпионат я даже не сомневаюсь. Плюс Галицкий , не тот человек который поведется на деньги, я уверен, что он тоже хочет отправить футболиста в сильный чемпионат
А тикнизяна купили за 6 млн, я сильно сомневаюсь что кто то выложит такую сумму , плюс ко всему у Локо огромные проблемы с кэшем , поэтому они с удовольствием продадут практически любовного за хороший ценник. + С РЖД будет проще договориться чем с Галицким . Поэтому для меня эти ситуации абсолютно разные
Хотя ладно, завидуйте.
Будут говорить, что без армян зенит слабый 😁