«Зенит» хотел подписать Сперцяна зимой. «Краснодар» и хавбек отказали (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

«Зенит» интересовался хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Как утверждает Metaratings, этой зимой клуб из Санкт-Петербурга интересовался 23-летним игроком сборной Армении, но получил отказ. «Краснодар» не собирается отпускать футболиста в другой российский клуб.

Сам Сперцян тоже не захотел переходить в «Зенит», он намерен перейти в европейский клуб.

В 18 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Сперцян забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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54 комментария
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Сосать Зенит
+100
-43
+57
это уже наглость
+58
-13
+45
Ответ Кирилл Демченко
бред полный. я уверен что в Зените не на столько глупые люди сидят. всем адекватным понятно ,что Эдик заряжен на Европу. если Зенит не смог подписать Сафонова , то о каком подписание Сперцяна может идти речь .
Танкизян тоже во всех интервью говорит что заряжен на Европу . И тем не менее на него вышел Зенит . Заманить могут лишь деньгами . Все это и так понимают.
+21
-3
+18
Ответ Иван Колгашкин
Сосать Зенит
Сразу видно откуда данный персонаж 😅
+42
-30
+12
Тикнизян, Сперцян, следующий Байрамян?
+15
-3
+12
Ответ Otto Kretschmer
Тикнизян, Сперцян, следующий Байрамян?
Саркис Овсепян))
+9
0
+9
Ответ Рашпель793
"забрать" второго? Первого "забрали" как понимаю это про свободного Ахметова?
не бывает игрока свободного зимой. контракты как правило истекают 01.07 месяца
+10
-3
+7
Ответ Caerly
Зачем вам сосать Зенит?
Ну хочется человеку. Что вы придрались?
+9
-3
+6
Ответ Akademik77
С маленькой буквы пишется название клуба, с обостренным провинциальным синдромом важности.
спартак?
+12
-7
+5
Есть два типа людей:
Сперцян и Тикнизян
+4
0
+4
Ответ rusik krasav4ik
это уже наглость
Наглость - такие утки постить
+8
-4
+4
а Зенит в курсе вообще)?
+8
-5
+3
Ответ Кирилл Демченко
бред полный. я уверен что в Зените не на столько глупые люди сидят. всем адекватным понятно ,что Эдик заряжен на Европу. если Зенит не смог подписать Сафонова , то о каком подписание Сперцяна может идти речь .
"Ну не могут же они!"

Могут
+5
-2
+3
Интересно, если Зенит вместо 10 бразильцев соберёт в команде 10 армян, хейтеры так же продолжат напрыгивать на клуб, а эксперты рассуждать об опасности "диаспор" в команде?

^_^

Мне кажется всё будет зависить от того, какие Зенит по итогу покажет результаты. Если плачевные - то всех хейтеров такой расклад устроит, если продолжит чемпионить - "вой и наскоки" околоспортивных медиа будут продолжаться.
+6
-4
+2
Ответ Иван Колгашкин
Сосать Зенит
Зачем вам сосать Зенит?
+5
-3
+2
позорное поведение, второго у Краснодара забрать хотели...
+18
-16
+2
Смешно
+4
-3
+1
Ответ melmi
Танкизян тоже во всех интервью говорит что заряжен на Европу . И тем не менее на него вышел Зенит . Заманить могут лишь деньгами . Все это и так понимают.
Так, давайте все таки будем смотреть картину целиком.
Эдо лидер сборной и за ним следят многие европейские клубы и даже была какая то конкретика, поэтому то что он поедет в топ чемпионат я даже не сомневаюсь. Плюс Галицкий , не тот человек который поведется на деньги, я уверен, что он тоже хочет отправить футболиста в сильный чемпионат
А тикнизяна купили за 6 млн, я сильно сомневаюсь что кто то выложит такую сумму , плюс ко всему у Локо огромные проблемы с кэшем , поэтому они с удовольствием продадут практически любовного за хороший ценник. + С РЖД будет проще договориться чем с Галицким . Поэтому для меня эти ситуации абсолютно разные
+1
0
+1
Ответ Иван Колгашкин
Сосать Зенит
Ты уже приступил?
+6
-5
+1
Ответ Michael Scott
"Ну не могут же они!" Могут
Не надо завидовать!
Хотя ладно, завидуйте.
+3
-2
+1
Ответ Злодей Спб
Интересно, если Зенит вместо 10 бразильцев соберёт в команде 10 армян, хейтеры так же продолжат напрыгивать на клуб, а эксперты рассуждать об опасности "диаспор" в команде? ^_^ Мне кажется всё будет зависить от того, какие Зенит по итогу покажет результаты. Если плачевные - то всех хейтеров такой расклад устроит, если продолжит чемпионить - "вой и наскоки" околоспортивных медиа будут продолжаться.
Конечно )
Будут говорить, что без армян зенит слабый 😁
+1
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Ответ супермяч
Потому что обнищал Зенит. Выложить котлету 30 лямов как за Данни уже давно слабо
Прекрасная аргументация. Точная, изящная, адекватная. Так и хочется с вами поспорить. (Нет)
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Ответ Otto Kretschmer
Тикнизян, Сперцян, следующий Байрамян?
Захарян
0
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0
Ответ Otto Kretschmer
Тикнизян, Сперцян, следующий Байрамян?
Никита Палыч Симонян
0
0
0
Ответ Otto Kretschmer
Тикнизян, Сперцян, следующий Байрамян?
Пашинян
0
0
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Ответ RusDunkelheit
Захарян
Нееееееееееееет, он вроде в Сосьедаде , 1 раз в сезон ассистирует.
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Ответ FNT
Ещё хотели Де Брюйне, Титова и Марадону. Смешно. Когда Зенит вообще в последний раз покупал лимитчиков за хоть сколько-то большие деньги? Бухарова, наверное, 13,5 лет назад. И кто-то в эту утку верит ещё.
Потому что обнищал Зенит. Выложить котлету 30 лямов как за Данни уже давно слабо
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Ответ супермяч
Потому что обнищал Зенит. Выложить котлету 30 лямов как за Данни уже давно слабо
Так ведь и игроков уровня Данни у так называемых "конкурентов" и близко не наблюдается. Найдите и будут вам 30 миллионов
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Ответ Remy Cabella
опустит весной зенит и поедет в нормальную команду летом
😂😂😂 Какой суровый опускатель нашёлся.
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Ответ Кирилл Демченко
бред полный. я уверен что в Зените не на столько глупые люди сидят. всем адекватным понятно ,что Эдик заряжен на Европу. если Зенит не смог подписать Сафонова , то о каком подписание Сперцяна может идти речь .
Да подписать можно кого угодно,деньги решают вопрос,но другое дело надо чтобы подписант соответствовал запрашиваемой сумме. Все эти наши ртьезданты в Европу оценивают свое мастерство неадекватно,пользуясь лимитом. если б его отменили совсем то они бы не были так уперты. Нет у нас звёзд которых бы вот прямо хотели видеть в основах по личных европейских клубов,а туда куда их могут взять они таких денег как здесь получать не будут. Поэтому у нас игроки делятся на 2 категории. Те кто думает о будущем ,когда они закончат играть,и те кто себя оценивает неадекватно. Первые принимают предложения которые им выгодны финансово,а вторые так и заканчивают карьеры в мечтах,а потом удивляются что каждый новый контракт им предлагают продлить на более худших условиях ,причем именно их же клубы которые так за них держались.
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