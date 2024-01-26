«Зенит» готов дать 5 млн евро за Скопинцева. Защитник «Динамо» хочет 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Дмитрий Скопинцев Александр Эктов Наир Тикнизян деньги Футбол

«Зенит» может подписать Дмитрия Скопинцева после срыва трансфера Наира Тикнизяна.

Как пишет Иван Карпов, после неудачи в переговорах с защитником «Локомотива» сине-бело-голубые начали работу по трансферу Скопинцева из «Динамо».

«Зенит» готов предложить за 26-летнего игрока около 5 млн евро, а сам Скопинцев рассчитывает получить в петербургском клубе зарплату в размере 1,4 млн евро в год.

Если Скопинцев уйдет, «Динамо» попытается заменить его Александром Эктовым из «Краснодара», у которого всего 67 минут в 5 матчах РПЛ за южан.

Скопинцев с 2014 по 2015 год находился в системе «Зенита». В «Динамо» он перешел из «Краснодара» в 2020 году.

В этом сезоне у россиянина 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику левого защитника можно изучить здесь.

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35 комментариев
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Как-то очень далеко и долго Зенит ходит за Макарчуком))
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Ответ klimparty
Я вообще не понимаю, зачем сейчас покупать кого-то на скамейку. Почему не взять воспитанника, прикрепить к нему Сантоса и пытаться сделать из него футболиста хорошего уровня. Пару лет и он будет лучше скопинцева, тикнизяна и еще кого.
Семак не умеет работать с молодежью
+21
-6
+15
Я вообще не понимаю, зачем сейчас покупать кого-то на скамейку. Почему не взять воспитанника, прикрепить к нему Сантоса и пытаться сделать из него футболиста хорошего уровня. Пару лет и он будет лучше скопинцева, тикнизяна и еще кого.
+13
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Ответ klimparty
Я вообще не понимаю, зачем сейчас покупать кого-то на скамейку. Почему не взять воспитанника, прикрепить к нему Сантоса и пытаться сделать из него футболиста хорошего уровня. Пару лет и он будет лучше скопинцева, тикнизяна и еще кого.
Ну да, жаль в Барсе в своё время до такого не додумались, а то сейчас сплошные копии Месси бы бегали в атаке. Вам не кажется, что развитие молодых игроков работает немного не так?)
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Ответ Зелёный гопник
Скопинцев стабильнее чем игрок одного сезона Тикнизян👍🏻 Надо брать!
Теперь для вас Тикнизян главный враг и объект атак. Мало того, что в обеих играх вас похоронил, так еще и послал куда подальше)
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Ответ Melissa Parker
Играешь в молодежной команде Зенита-считай пропал Зенит всеравно будет покупать бразильцев и других лимитчиков просто переплачивать за них
Будем , всех талантов вам отдадим , будете чемпионства брать.
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Уймите карпа уже
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Ответ Великий Алонсо
Футболисты с каждым годом бесят все больше и больше. На уме у них только бабки, бабки, бабки. Настолько жируют, что уже условно какому-то нойнему Скопинцеву 1 миллион мало, надо 1.4. Что происходит вообще, это спорт в первую очередь или что?
Футболисты же видят как Антони в Манчестер Юнайтед ничего не делая получает много бабла
Доить мешок-понятие сейчас популярное
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Ответ Orange
Ну да, жаль в Барсе в своё время до такого не додумались, а то сейчас сплошные копии Месси бы бегали в атаке. Вам не кажется, что развитие молодых игроков работает немного не так?)
Тоже угарнул с этого комментария)
И кто-то же плюсует эту чепуху про "прикрепить молодого к Сантосу")
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Ответ klimparty
Я вообще не понимаю, зачем сейчас покупать кого-то на скамейку. Почему не взять воспитанника, прикрепить к нему Сантоса и пытаться сделать из него футболиста хорошего уровня. Пару лет и он будет лучше скопинцева, тикнизяна и еще кого.
Или хуже.🤷‍♂️
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Ответ klimparty
Я вообще не понимаю, зачем сейчас покупать кого-то на скамейку. Почему не взять воспитанника, прикрепить к нему Сантоса и пытаться сделать из него футболиста хорошего уровня. Пару лет и он будет лучше скопинцева, тикнизяна и еще кого.
Это у вас немножко желаемое за действительное, мне кажется. Во-первых, сейчас не видно на горизонте вообще приличных ЛЗ в молодежных командах. Во-вторых, их потолком вполне может быть, например, первая лига.

Не надо питать иллюзий, что из любого футболиста можно сделать игрока высшей лиги. Если из выпуска академии в РПЛ (на любом уровне) попадают два-три человека, это вполне себе серьезный успех. Даже в нынешнем ослабленном виде РПЛ все еще достаточно приличный чемпионат, уровень которого могут потянуть не так уж много людей, поэтому велик шанс, что этот теоретический воспитанник просто не сможет никогда играть на уровне РПЛ в принципе и тем более стабильного топового результата в РПЛ.
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Ответ Ришад Хайруллин
Семак не умеет работать с молодежью
Да не ужели ? Ну покажи , как надо с дурачками с паспортом работать.
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Ответ Roman
Теперь для вас Тикнизян главный враг и объект атак. Мало того, что в обеих играх вас похоронил, так еще и послал куда подальше)
Он не враг, обычный футболист)
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Можем Набабкина за 4 отдать
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Требуй 2
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Да возьмите Горшкова!!!!! Хватит хлама уже.
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Началось ))) Кого еще желаете ? Зелено Желтые )))
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А почему именно левоногого ищут? Я вот правша, а всегда играл на левом фланге. Ну да, лишний финт, что бы качественно прострелить или навесить в штрафную. Ну так профессионалы и левой могут неплохо прострелить.
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уже даже и не смешно ( ну какой вообще Скопинцев?
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Сейчас Зенит сомнительный вариант
Раньше хоть еврокубки были
А сейчас что
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Играешь в молодежной команде Зенита-считай пропал
Зенит всеравно будет покупать бразильцев и других лимитчиков просто переплачивать за них
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