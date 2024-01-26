«Зенит» готов дать 5 млн евро за Скопинцева. Защитник «Динамо» хочет 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)

«Зенит» может подписать Дмитрия Скопинцева после срыва трансфера Наира Тикнизяна.

Как пишет Иван Карпов, после неудачи в переговорах с защитником « » сине-бело-голубые начали работу по трансферу из «Динамо».

« » готов предложить за 26-летнего игрока около 5 млн евро, а сам Скопинцев рассчитывает получить в петербургском клубе зарплату в размере 1,4 млн евро в год.

Если Скопинцев уйдет, «Динамо» попытается заменить его Александром Эктовым из « », у которого всего 67 минут в 5 матчах за южан.

Скопинцев с 2014 по 2015 год находился в системе «Зенита». В «Динамо» он перешел из «Краснодара» в 2020 году.

В этом сезоне у россиянина 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику левого защитника можно изучить здесь.