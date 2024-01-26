«Зенит» готов дать 5 млн евро за Скопинцева. Защитник «Динамо» хочет 1,4 млн евро в год (Иван Карпов)
«Зенит» может подписать Дмитрия Скопинцева после срыва трансфера Наира Тикнизяна.
Как пишет Иван Карпов, после неудачи в переговорах с защитником «Локомотива» сине-бело-голубые начали работу по трансферу Скопинцева из «Динамо».
«Зенит» готов предложить за 26-летнего игрока около 5 млн евро, а сам Скопинцев рассчитывает получить в петербургском клубе зарплату в размере 1,4 млн евро в год.
Если Скопинцев уйдет, «Динамо» попытается заменить его Александром Эктовым из «Краснодара», у которого всего 67 минут в 5 матчах РПЛ за южан.
Скопинцев с 2014 по 2015 год находился в системе «Зенита». В «Динамо» он перешел из «Краснодара» в 2020 году.
В этом сезоне у россиянина 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику левого защитника можно изучить здесь.
Доить мешок-понятие сейчас популярное
И кто-то же плюсует эту чепуху про "прикрепить молодого к Сантосу")
Не надо питать иллюзий, что из любого футболиста можно сделать игрока высшей лиги. Если из выпуска академии в РПЛ (на любом уровне) попадают два-три человека, это вполне себе серьезный успех. Даже в нынешнем ослабленном виде РПЛ все еще достаточно приличный чемпионат, уровень которого могут потянуть не так уж много людей, поэтому велик шанс, что этот теоретический воспитанник просто не сможет никогда играть на уровне РПЛ в принципе и тем более стабильного топового результата в РПЛ.
Раньше хоть еврокубки были
А сейчас что
Зенит всеравно будет покупать бразильцев и других лимитчиков просто переплачивать за них