Скауты двух клубов Лиги 1 просмотрят хавбека «Краснодара» Черникова во время игры с «Зенитом»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Александр Черников Чемпионат.com Футбол

Александр Черников привлек внимание французских команд.

Как сообщает «Чемпионат», скауты двух клубов Лиги 1 будут следить за выступлением полузащитника «Краснодара» в матче с «Зенитом».

Лидеры чемпионата России встретятся 13 апреля.

Черников в текущем сезоне провел в Мир РПЛ 20 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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24 года - самый возраст попытаться рвануть вверх в спортивной карьере.
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Надо ехать. Если дадут 5-7 мультов игрока надо продать.
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Ответ igls54
Теряюсь в догадках - но это ПСЖ и Монако, почти наверняка
Гавр и Гавр кузяева.
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Вроде еще год назад к нему французы присматривались. Парень он мощный, с местными игроками сможет забороться
+3
0
+3
Ну во Франции таких любят. Головин по моему не так давно чуть ли не в каждом желтую получал
+2
-1
+1
Теряюсь в догадках - но это ПСЖ и Монако, почти наверняка
+1
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+1
Ответ Stt
Гавр и Гавр кузяева.
Аяччо Панюкова
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Тихо, незаметно)
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"Как сообщает "Чемпионат"". Ну ладно, а где ссылка?
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В итоге купят Педро
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Гавр и Монако?🤓
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Хорошие сапоги, надо брать!
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Клермон и Метц
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Ответ Amalfitano
Надо ехать. Если дадут 5-7 мультов игрока надо продать.
А кого Краснодар на замену купит ? За такие деньги только какой нибудь Ленини сюда приедет
А если Сперцян уходит + возможно Алонсо и Кордоба, то из основы больше точно никого не отдадут , особенно своих
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