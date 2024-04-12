Скауты двух клубов Лиги 1 просмотрят хавбека «Краснодара» Черникова во время игры с «Зенитом»

Александр Черников привлек внимание французских команд.

Как сообщает «Чемпионат», скауты двух клубов Лиги 1 будут следить за выступлением полузащитника « » в матче с « ».

Лидеры чемпионата России встретятся 13 апреля.

в текущем сезоне провел в Мир 20 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.