Скауты двух клубов Лиги 1 просмотрят хавбека «Краснодара» Черникова во время игры с «Зенитом»
Александр Черников привлек внимание французских команд.
Как сообщает «Чемпионат», скауты двух клубов Лиги 1 будут следить за выступлением полузащитника «Краснодара» в матче с «Зенитом».
Лидеры чемпионата России встретятся 13 апреля.
Черников в текущем сезоне провел в Мир РПЛ 20 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А если Сперцян уходит + возможно Алонсо и Кордоба, то из основы больше точно никого не отдадут , особенно своих