«Боруссия» получит за Беллингема бонус около 5 млн евро, если «Реал» выиграет ЛЧ (Патрик Бергер)
«Боруссия» получит бонус за Джуда Беллингема, если «Реал» возьмет Лигу чемпионов.
Ранее в медиа появилась информация, что клуб из Дортмунда может получить 25 млн, если «Реал» выиграет ЛЧ.
Однако, по данным журналиста Sky Патрика Бергера, бонус в рамках сделки по Беллингему за победу в турнире составит менее 5 млн евро.
Всего по договору предусмотрено 30,9 млн в виде бонусов. Фиксированная часть суммы трансфера англичанина, сменившего клуб прошлым летом, составила 103 млн, «Мадрид» выплатит ее за 6 лет.
«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов 1 июня.
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На этом ирония судьбы не заканчивается. За проигравший финал Марсель в нападении бегал Жан-Пьер Папен. Летом 1992 года он перебирается в громоподобный "Милан". 26 мая 1993 года в финале теперь уже ЛЧ "Милан" с Папеном отлился 0:1 кому? Правильно - Марселю!
Короче, во всех смыслах будет феерично, если БД в финале на Уэмбли накроет РМ!
Он этого Достоин!