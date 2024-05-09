«Боруссия» получит за Беллингема бонус около 5 млн евро, если «Реал» выиграет ЛЧ (Патрик Бергер)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА деньги Джуд Беллингем Футбол

«Боруссия» получит бонус за Джуда Беллингема, если «Реал» возьмет Лигу чемпионов.

Ранее в медиа появилась информация, что клуб из Дортмунда может получить 25 млн, если «Реал» выиграет ЛЧ.

Однако, по данным журналиста Sky Патрика Бергера, бонус в рамках сделки по Беллингему за победу в турнире составит менее 5 млн евро.

Всего по договору предусмотрено 30,9 млн в виде бонусов. Фиксированная часть суммы трансфера англичанина, сменившего клуб прошлым летом, составила 103 млн, «Мадрид» выплатит ее за 6 лет.

«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов 1 июня.

«Волшебство здесь бывает часто». Мадрид – самое безумное место на Земле 🤍

ЛЧ выиграет англичанин. Только третий в иностранном клубе – 23 года спустя

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30 комментариев
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Зачем болея за одну или одни команды, так ненавидеть другие? Болеть за Месси и ненавидеть Роналду. Зачем этот негатив?
+23
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Переплюнули Гинера... 😱
+17
-2
+15
Думаю, Боруссия предпочтет кубок.
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Вспомнилась двойная история из КЧ. Летом 1990 года лидер "Црвены Звезды" Драган Стойкович (сегодня тренер сб Сербии) переехал из Белграда в Марсель, который в то время был на вершине еврофутбола. И уже весной 1991 его "Олимпик" встречался в финале КЧ против..."Црвены Звезда". Стойкович вышел на замену в доп время и отказался бить послематчевые пенальти. Его бывший клуб взял Кубок Чемпионов.
На этом ирония судьбы не заканчивается. За проигравший финал Марсель в нападении бегал Жан-Пьер Папен. Летом 1992 года он перебирается в громоподобный "Милан". 26 мая 1993 года в финале теперь уже ЛЧ "Милан" с Папеном отлился 0:1 кому? Правильно - Марселю!
Короче, во всех смыслах будет феерично, если БД в финале на Уэмбли накроет РМ!
+6
-1
+5
Ответ NikoVinkovic
У меня тоже часто такая фигня - ставишь против любимой команды, в матче где мало шансов, выиграют - круто, проиграют - в утешение бабки :)
Самое ужасное чувство. Вроде бы рад победе своей команды, но чувствуешь херово из-за проигранных денег))
+3
-1
+2
У меня тоже часто такая фигня - ставишь против любимой команды, в матче где мало шансов, выиграют - круто, проиграют - в утешение бабки :)
+3
-1
+2
Ответ Футбол, хоккей итд
Журналист Патрик Бергер - это некогда чешский футболист Патрик Бергер?!
Не, не он.
+1
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0
Комментарий удален модератором
Ответ NikoVinkovic
У меня тоже часто такая фигня - ставишь против любимой команды, в матче где мало шансов, выиграют - круто, проиграют - в утешение бабки :)
Об этом же написать хотел))
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0
0
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
только фанаты барселоны
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Вафлергесонг, что мородой лица?
+1
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Пора болельщикам сбросиьься и самим оплатить !
Он этого Достоин!
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Комментарий удален модератором
Ну,если 25 разбить на 5 лет контракта,то наверное Перес не прочь выплачивать по пятёрке каждый год,при условии взятия Ушастого ежегодно.)
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