«Боруссия» получит за Беллингема бонус около 5 млн евро, если «Реал» выиграет ЛЧ (Патрик Бергер)

«Боруссия» получит бонус за Джуда Беллингема, если «Реал» возьмет Лигу чемпионов.

Ранее в медиа появилась информация, что клуб из может получить 25 млн, если «Реал» выиграет ЛЧ.

Однако, по данным журналиста Sky Патрика Бергера, бонус в рамках сделки по за победу в турнире составит менее 5 млн евро.

Всего по договору предусмотрено 30,9 млн в виде бонусов. Фиксированная часть суммы трансфера англичанина, сменившего клуб прошлым летом, составила 103 млн, «Мадрид» выплатит ее за 6 лет.

«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале чемпионов 1 июня.

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