В финалах еврокубков по 2 клуба из Германии и Италии и по одному представителю Испании и Греции
Стали известны все финалисты еврокубков.
В финале Лиге чемпионов сыграют дортмундская «Боруссия» (Германия) и «Реал» (Испания). В финале Лиге Европы встретятся «Аталанта» (Италия) и «Байер» (Германия). В финале Лиги конференций будут играть «Фиорентина» (Италия) и «Олимпиакос» (Греция).
В финалах еврокубков, таким образом, 2 представителя Германии, 2 представителя Италии, по одному представителю Испании и Греции.