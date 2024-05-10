В финалах еврокубков по 2 клуба из Германии и Италии и по одному представителю Испании и Греции

Стали известны все финалисты еврокубков.

В финале Лиге чемпионов сыграют дортмундская « » (Германия) и « » (Испания). В финале встретятся « » (Италия) и « » (Германия). В финале Лиги конференций будут играть «Фиорентина» (Италия) и «Олимпиакос» (Греция).

В финалах еврокубков, таким образом, 2 представителя Германии, 2 представителя Италии, по одному представителю Испании и Греции.