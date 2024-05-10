В финалах еврокубков по 2 клуба из Германии и Италии и по одному представителю Испании и Греции

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Стали известны все финалисты еврокубков.

В финале Лиге чемпионов сыграют дортмундская «Боруссия» (Германия) и «Реал» (Испания). В финале Лиге Европы встретятся «Аталанта» (Италия) и «Байер» (Германия). В финале Лиги конференций будут играть «Фиорентина» (Италия) и «Олимпиакос» (Греция).

В финалах еврокубков, таким образом, 2 представителя Германии, 2 представителя Италии, по одному представителю Испании и Греции.

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13 комментариев
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2 победителя финалов от Германии и 1 от Италии меня устроят.
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Ответ Бегемотик
Зато у АПЛ деньги!!!
Первый сезон за 5 лет без английских клубов в финалах. А ещё у них деньги)
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За немецкие и итальянские команды, какой праздник футбола был сегодня, никакого скандала судейского, ни слова о двух пенальти, все справедливо. Радует глаз. Пусть это грязь со скандалами сгинет.
+7
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+2
Ответ Topwintop
Ржу с тех,кто говорил про Сити в финале И про хейтеров Ливерпуля,которые говорили,что Аталанта слабый клуб
Просто Ливерпуль ещё слабей.
+2
0
+2
да хоть по 20 от германии,англии и италии,если с испании сам единственный мадрид🐊
+5
-4
+1
Ответ Topwintop
Ржу с тех,кто говорил про Сити в финале И про хейтеров Ливерпуля,которые говорили,что Аталанта слабый клуб
Ржу с портовых хейтеров.
+1
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Ответ Menedreal
Вчера тоже все было справедливо, просто разница в том что Реал самый большой клуб в мире, соответственно самая большая база хейтеров. Даже когда Реал побеждал 7-1 найди в архиве новости и увидишь что есть такие кто пишут о несправливости, судействе и везении.
Да успокойся уже сектант, сегодня день Байера. Тебе везде Хейтеры мерещатся
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Ответ old folk
Первый сезон за 5 лет без английских клубов в финалах. А ещё у них деньги)
Да, первый, но полностью по делу, что без английских клубов финалы и даже в 6 полуфиналах был только 1 английский клуб. И деньги это, конечно, круто, но снова чувствуется, что уровень тренеров начинает падать в АПЛ. С уходом таких тренеров, как Клопп, Тухель, Конте и с приходов всяких 7хагов это будет очень чётко ощущаться и далее. Если Артету переманит таже Барселона, например, то кто ж там останется из значимых фигур кроме Пепуна?
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