Греческий клуб сыграет в финале еврокубка 2-й раз в истории – «Олимпиакос» в Лиге конференций. В 1971-м «Панатинаикос» уступил в КЕЧ

Теги Фиорентина Астон Вилла Лига чемпионов УЕФА Олимпиакос Панатинаикос высшая лига Греция Юношеская лига УЕФА Лига конференций УЕФА Футбол

«Олимпиакос» вышел в финал Лиги конференций и сыграет с «Фиорентиной».

Греческий клуб обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0 во втором матче полуфинала Лиги конференций. 

Таким образом, «Олимпиакос» впервые в истории клуба вышел в финал еврокубка, где сыграет с «Фиорентиной».  

Ранее «Олимпиакос» в финале Юношеской лиги УЕФА обыграл «Милан» со счетом 3:0 и впервые стал обладателем еврокубкового трофея – первого в истории для греческим клубов.

Единственный раз до этого греческая команда доходила до финала еврокубка на взрослом – «Панатинаикос» в сезоне-1970/71 уступил «Аяксу» (0:2) в решающем матче Кубка европейских чемпионов.

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Буду болеть за Олимпиакос в этом финале
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За Олимпиакос! Домашний финал как ни как
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