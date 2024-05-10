Греческий клуб сыграет в финале еврокубка 2-й раз в истории – «Олимпиакос» в Лиге конференций. В 1971-м «Панатинаикос» уступил в КЕЧ
«Олимпиакос» вышел в финал Лиги конференций и сыграет с «Фиорентиной».
Греческий клуб обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0 во втором матче полуфинала Лиги конференций.
Таким образом, «Олимпиакос» впервые в истории клуба вышел в финал еврокубка, где сыграет с «Фиорентиной».
Ранее «Олимпиакос» в финале Юношеской лиги УЕФА обыграл «Милан» со счетом 3:0 и впервые стал обладателем еврокубкового трофея – первого в истории для греческим клубов.
Единственный раз до этого греческая команда доходила до финала еврокубка на взрослом – «Панатинаикос» в сезоне-1970/71 уступил «Аяксу» (0:2) в решающем матче Кубка европейских чемпионов.