Эль-Кааби сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой». У форварда «Олимпиакоса» 30 голов в 45 играх сезона

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Олимпиакос высшая лига Греция Аюб Эль-Кааби Лига конференций УЕФА Футбол

Аюб Эль-Кааби отметился хет-триком в ворота «Астон Виллы».

Сегодня «Олимпиакос» обыграл команду Унаи Эмери в первом полуфинальном матче Лиги конференций со счетом 4:2.

Марокканский нападающий отличился забил три гола, один из них – с пенальти.

Всего в текущем сезоне Эль-Кааби забил 30 голов в 45 матчах во всех турнирах. С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ЦСКА интересовался Эль-Кааби в феврале 2023-го.

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9 комментариев
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что это за гол -машина?
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А ведь им ЦСКА интересовался в феврале 2023-го.
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Прилично забил, куча голов в том числе на евро аренах, запасным напом не помешал бы Челси, а то одни молодняки в атаке
+1
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Ответ Игорь Новиков
А ведь им ЦСКА интересовался в феврале 2023-го.
Предложили бы побольше, был бы лучший бомбардир РПЛ
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Заметили многие напы после 30-и топовой замграют Варди, Бензема и др...
+1
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Греки неожиданно порадовали 🇬🇷❤️
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Эль-хетрики
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Ответ Александр Гущин
что это за гол -машина?
Там больше вратарь ни о чём
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Ответ Мертвый
Заметили многие напы после 30-и топовой замграют Варди, Бензема и др...
топово заиграют
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