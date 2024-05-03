Эль-Кааби сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой». У форварда «Олимпиакоса» 30 голов в 45 играх сезона

Аюб Эль-Кааби отметился хет-триком в ворота «Астон Виллы».

Сегодня « » обыграл команду Унаи Эмери в первом полуфинальном матче Лиги конференций со счетом 4:2.

Марокканский нападающий отличился забил три гола, один из них – с пенальти.

Всего в текущем сезоне забил 30 голов в 45 матчах во всех турнирах. С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ЦСКА интересовался Эль-Кааби в феврале 2023-го.