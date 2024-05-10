Мхитарян о Саудовской Аравии: «Эта дверь закрыта для меня – не деньги главное. Уровень европейского футбола и отношение зрителей – это совсем другое»

Теги Интер серия А Италия сборная Армении по футболу высшая лига Саудовская Аравия Генрих Мхитарян деньги Футбол

Генрих Мхитарян заявил, что не планирует играть в чемпионате Саудовской Аравии.

«Приглашая сильных игроков, они (боссы саудовской лиги и клубов – Спортс) хотят усилить внутренний чемпионат, развивать футбол у себя.

Сам я негативно отношусь к этому, поскольку считаю, что в футболе не деньги главное. Футбол я всегда любил за саму игру, а не за деньги. Так что для меня эта дверь закрыта.

Не обсуждаю и не хочу обсуждать этот вариант, ведь уровень европейского футбола, теплота зрителей и их отношений – это совсем другое.

Не каждому удается завоевать скудетто в 35 лет. Я не буду останавливаться на этом. Буду делать все, чтобы в будущем сезоне также все было хорошо», – сказал полузащитник «Интера».

Ранее Мхитарян стал чемпионом Италии в составе миланского «Интера». 

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15 комментариев
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Респект Мхитаряну
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С дверьми поосторожней там
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надеюсь слова совпадут с реальностью,не каждому под силой устоять перед большим контрактом,игрок ещё может в Европе пару сезонов играть на высшем уровне.
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Ответ Мыкола
Ему столько? За что? Сказки на рынках Краснодарского края)))
https://m.sports.ru/football/1083866881.html

🤡🤡🤡
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учитывая, что он отказал Анжи в своё время, который предлагал чуть менее €20 млн в год, то верить ему можно.

в случае перехода заработал бы денег до конца жизни, но такой классной карьеры не было бы, думаю, он не жалеет об отказе :)
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Шейхи таки уже предлагали?
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Значит дорога в МЛС.
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Ответ rigobersong
У каждого свои ценности, Криштик даже получая 200 млн судится с Ювентусом за 2 копейкм, что бы ему заплатили деньги из конверта, которые скрывали от налогов в пандемию:) По людям сразу видно кто есть кто:))
сам бы первый побежал денежки отсуживать)
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Зачем Саудовская Аравия когда есть МЛС с Лос Анжелесом, где армян больше чем в Ереване?))
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Ответ Rested
С дверьми поосторожней там
А то придётся чёрную водолазку надевать
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