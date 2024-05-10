Мхитарян о Саудовской Аравии: «Эта дверь закрыта для меня – не деньги главное. Уровень европейского футбола и отношение зрителей – это совсем другое»

Генрих Мхитарян заявил, что не планирует играть в чемпионате Саудовской Аравии.

«Приглашая сильных игроков, они (боссы саудовской лиги и клубов – Спортс) хотят усилить внутренний чемпионат, развивать футбол у себя.

Сам я негативно отношусь к этому, поскольку считаю, что в футболе не деньги главное. Футбол я всегда любил за саму игру, а не за деньги. Так что для меня эта дверь закрыта.

Не обсуждаю и не хочу обсуждать этот вариант, ведь уровень европейского футбола, теплота зрителей и их отношений – это совсем другое.

Не каждому удается завоевать скудетто в 35 лет. Я не буду останавливаться на этом. Буду делать все, чтобы в будущем сезоне также все было хорошо», – сказал полузащитник « ».

Ранее Мхитарян стал чемпионом Италии в составе миланского «Интера».