«Интер» и Лаутаро продлят контракт до 2029-го. Зарплата – 9 млн евро, отступные не предусмотрены

Теги Интер серия А Италия Лаутаро Мартинес деньги Футбол

«Интер» и Лаутаро Мартинес близки к продлению контракта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны добились значительного прогресса в переговорном процессе и должны оформить документы до начала Кубка Америки (20 июня).

Договор будет рассчитан до 2029 года, зарплата – 9 млн евро в год. При этом отступные не предусмотрены, вопрос о них даже не поднимался. Аргентинский футболист не хочет уходить из клуба даже в случае крупного предложения от другой команды.

В текущем сезоне Мартинес забил 23 гола в 31 матчах в чемпионате Италии – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев
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Ответ boobs
Комментарий скрыт
Ты кто ваще?
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+9
Насколько Лаутаро плох в сборной, настолько же хорош в Интере! Очень рад!
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Вот и чудесно.
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Красава Торо🔥
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Как я и говорил, при взаимном желании контракты продляются очень быстро. Зарплата вполне соответствует статусу Лаутаро в команде.
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Ответ boobs
А ты кто?
Твой повелитель. Если Лаутаро - полено, то ты партнер Бориса Моисеева.
+2
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+2
Ответ umnik3
Ты кто ваще?
Губка Боб))
+1
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Серия А прям островок адекватности зарплат:)
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это после налогов?
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Это хорошо. Значит Лаутаро сможет в истории Интера быть в топ 5снайперов а может и выше.
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Ответ boobs
Не смеши. Ты даже поленом своим повелевать не можешь - оно вялое
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