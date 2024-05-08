«Интер» и Лаутаро продлят контракт до 2029-го. Зарплата – 9 млн евро, отступные не предусмотрены

«Интер» и Лаутаро Мартинес близки к продлению контракта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны добились значительного прогресса в переговорном процессе и должны оформить документы до начала Кубка Америки (20 июня).

Договор будет рассчитан до 2029 года, зарплата – 9 млн евро в год. При этом отступные не предусмотрены, вопрос о них даже не поднимался. Аргентинский футболист не хочет уходить из клуба даже в случае крупного предложения от другой команды.

В текущем сезоне забил 23 гола в 31 матчах в чемпионате Италии – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.