Лаутаро хочет получать свыше 10 млн евро. «Интер» рассчитывает уложиться в 9 (Calciomercato)

Теги Интер серия А Италия Беппе Маротта Лаутаро Мартинес деньги Футбол

Запросы Лаутаро Мартинеса не устраивают «Интер».

По сведениям Calciomercato, форвард хочет получать свыше 10 млн евро, и «нерадзурри» не готовы удовлетворить его требования. Генеральный директор миланцев Беппе Маротта считает приемлемой сумму от 8 до 9 млн евро, возможно, с бонусами за успехи команды.

При этом у сторон нет сомнений в том, что в конечном счете они договорятся об условиях нового контракта. Текущее соглашение рассчитано до 2026 года.

В Серии А в этом сезоне Мартинес забил 23 гола в 31 матче – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

11 комментариев
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Ответ Трент Резнор
Золотой мальчик начал оправдывать свое прозвище.
Да можно понять так то)
Договорятся в районе 8-9 уверен
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Ответ Трент Резнор
Золотой мальчик начал оправдывать свое прозвище.
Ну он шесть лет в клубе и последние три сезона выдает 20+ голов. 26 лет, примерно в это время и подписывают самый жирный контракт в карьере.
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Золотой мальчик начал оправдывать свое прозвище.
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Договорятся - у него есть желание остаться
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Самое главное - есть обоюдное стремление договориться, потому что обе стороны имеют аргументы в свою пользу.
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Да продайте его, лучше купите с талантом штаба Интера на трансферном рынке
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Третий месяц без голов, постыдился бы. За 10+ млн он хотя бы пенальти должен уметь бить.
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Сверяешь с зарплатой Левандовски и офигеваешь...
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Не забивает уже 2.5 месяца, в играх с Атлетико пропал. И он просит 10 лямов? Та ну нафиг
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Ответ alexmixer9
Да можно понять так то) Договорятся в районе 8-9 уверен
Конечно договорятся
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Ответ Vlados 86
Третий месяц без голов, постыдился бы. За 10+ млн он хотя бы пенальти должен уметь бить.
Не продлевать, отпустить, найти адекватную замену, думаешь дешевле будет?
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