Лаутаро хочет получать свыше 10 млн евро. «Интер» рассчитывает уложиться в 9 (Calciomercato)

Запросы Лаутаро Мартинеса не устраивают «Интер».

По сведениям Calciomercato, форвард хочет получать свыше 10 млн евро, и «нерадзурри» не готовы удовлетворить его требования. Генеральный директор миланцев Беппе Маротта считает приемлемой сумму от 8 до 9 млн евро, возможно, с бонусами за успехи команды.

При этом у сторон нет сомнений в том, что в конечном счете они договорятся об условиях нового контракта. Текущее соглашение рассчитано до 2026 года.

В Серии А в этом сезоне забил 23 гола в 31 матче – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.