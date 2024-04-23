Генрих Мхитарян: «Интер» вошел в историю. Два месяца назад мы говорили, что было бы здорово выиграть скудетто в дерби – и вуаля, мы сделали это. Счастлив быть частью этой команды»
Генрих Мхитарян поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии.
«Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии, оформив титул в дерби с «Миланом» (2:1) в 33-м туре Серии А.
«Это незабываемо, мы вошли в историю. Еще до матча мы думали, что выиграем его, два месяца назад мы уже говорили о том, что было бы здорово выиграть скудетто в дерби, и вуаля, мы сделали это.
Я всегда делал свою работу, отдавал все силы, и в итоге мы вместе вошли в историю. Я так счастлив быть частью этой команды, а теперь пришло время праздновать с нашими болельщиками. Мы хотим разделить с ними это скудетто», – сказал полузащитник «нерадзурри» Генрих Мхитарян.
Браво , Генрих !!!
P.S. Одна из выдающихся карьер для игрока из пост советского пространства !
Уважение и аплодисменты 👏🏽