Генрих Мхитарян: «Интер» вошел в историю. Два месяца назад мы говорили, что было бы здорово выиграть скудетто в дерби – и вуаля, мы сделали это. Счастлив быть частью этой команды»

Генрих Мхитарян поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии.

« » в 20-й раз стал чемпионом Италии, оформив титул в дерби с « » (2:1) в 33-м туре Серии А.

«Это незабываемо, мы вошли в историю. Еще до матча мы думали, что выиграем его, два месяца назад мы уже говорили о том, что было бы здорово выиграть скудетто в дерби, и вуаля, мы сделали это.

Я всегда делал свою работу, отдавал все силы, и в итоге мы вместе вошли в историю. Я так счастлив быть частью этой команды, а теперь пришло время праздновать с нашими болельщиками. Мы хотим разделить с ними это скудетто», – сказал полузащитник «нерадзурри» .