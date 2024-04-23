Генрих Мхитарян: «Интер» вошел в историю. Два месяца назад мы говорили, что было бы здорово выиграть скудетто в дерби – и вуаля, мы сделали это. Счастлив быть частью этой команды»

Теги Интер Милан серия А Италия Генрих Мхитарян Футбол

Генрих Мхитарян поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии.

«Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии, оформив титул в дерби с «Миланом» (2:1) в 33-м туре Серии А.

«Это незабываемо, мы вошли в историю. Еще до матча мы думали, что выиграем его, два месяца назад мы уже говорили о том, что было бы здорово выиграть скудетто в дерби, и вуаля, мы сделали это.

Я всегда делал свою работу, отдавал все силы, и в итоге мы вместе вошли в историю. Я так счастлив быть частью этой команды, а теперь пришло время праздновать с нашими болельщиками. Мы хотим разделить с ними это скудетто», – сказал полузащитник «нерадзурри» Генрих Мхитарян.

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11 комментариев
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в 35 так пахать - это реально круто!
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Какие правильные слова !
Браво , Генрих !!!

P.S. Одна из выдающихся карьер для игрока из пост советского пространства !
Уважение и аплодисменты 👏🏽
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Генрих крутой, конечно. С годами только лучше стал, а в физухе не сбавил - это достижение.
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Как болельщик Ромы искренне за него рад, Генрих настоящий трудяга, абсолютно заслуженно
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Поздравляю Генриха с трофеем на закате карьеры. Помню его еще по АПЛ.
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Жаль, что в ЛЧ оступились. Так бы могли и там побороться за трофей.
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Ответ Типа футболист
Поздравляю Генриха с трофеем на закате карьеры. Помню его еще по АПЛ.
А некоторые и по шахтёру
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Наконец-то чемпион Италии
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Ответ Igor Shalamov
А некоторые и по шахтёру
Он после Шахтера еще и у Клоппа успел поиграть.
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Ответ Типа футболист
Поздравляю Генриха с трофеем на закате карьеры. Помню его еще по АПЛ.
В том Шахтере он удивлял сильнее, чем Фернандиньо и Виллиам (на уровне с Дугласом Костой)
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