Рахимов о том, когда будет заседание комитета по этике по Безрукову: «Когда РФС с него наручники снимет»

Рашид Рахимов высказался о том, когда будет заседание комитета по этике РФС.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

В понедельник «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 27-го тура . Безруков в этой встрече остался в запасе и вышел на поле на 65-й минуте, заменив поляка Мачея Рыбуса.

«Когда будет заседание комитета по этике? Когда РФС с него наручники снимет.

Это не было связано (отсутствие в стартовом составе против ЦСКА – Sports). Что вы с этим комитетом по этике», – сказал главный тренер казанцев.

После 27 туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков.