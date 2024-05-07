Рахимов о том, когда будет заседание комитета по этике по Безрукову: «Когда РФС с него наручники снимет»
Рашид Рахимов высказался о том, когда будет заседание комитета по этике РФС.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
В понедельник «Рубин» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 27-го тура РПЛ. Безруков в этой встрече остался в запасе и вышел на поле на 65-й минуте, заменив поляка Мачея Рыбуса.
«Когда будет заседание комитета по этике? Когда РФС с него наручники снимет.
Это не было связано (отсутствие Безрукова в стартовом составе против ЦСКА – Sports). Что вы с этим комитетом по этике», – сказал главный тренер казанцев.
После 27 туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков.