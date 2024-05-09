Защитник «Сочи» Дркушич об отравлении: «Я первым почувствовал себя плохо, постоянно ходил в туалет за два часа до игры. Ел пасту болоньезе, не знаю, связано ли это»

Теги премьер-лига Россия происшествия Ахмат Матч ТВ Сочи Ванья Дркушич Роберт Морено Футбол

Ванья Дркушич рассказал, что первым отравился из игроков «Сочи».

Перед матчем с «Ахматом» в Грозном (0:1) главный тренер сочинцев Роберт Морено сообщил, что 14 футболистов команды отравились накануне игры.

– За два часа до игры я почувствовал себя очень плохо, постоянно ходил в туалет. Я был первым игроком команды, кто почувствовал себя плохо. Потом ребята приходили к доктору и говорили, что они себя плохо чувствуют.

Что вы ели до этого?

– Я ел пасту болоньезе. Не знаю, связано ли это, но затем 10 игроков чувствовали себя неважно, – сказал защитник «Сочи» Ванья Дркушич.

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6 комментариев
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Паста Болоньезе по старинному местному рецепту ))
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Интересно, что эту ситуацию КДК не разбирает (понятно не хотят связываться с чеченцами), а Безрукова за шутку душит. Стыд!
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Ответ dreamstep
Интересно, что эту ситуацию КДК не разбирает (понятно не хотят связываться с чеченцами), а Безрукова за шутку душит. Стыд!
Осудить парня на угоду дяди Леши это они могут, а тут еще извинятся придется перед дон-доном
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Пасту? Проклятые итальяшки решили нагадить Сочи перед важным матчем
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По рецепту «Спасение Ахмата»
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Итальянцы обиделись на колизей и решили отыграться на болоньезе))
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