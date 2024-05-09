Защитник «Сочи» Дркушич об отравлении: «Я первым почувствовал себя плохо, постоянно ходил в туалет за два часа до игры. Ел пасту болоньезе, не знаю, связано ли это»

Ванья Дркушич рассказал, что первым отравился из игроков «Сочи».

Перед матчем с «Ахматом» в Грозном (0:1) главный тренер сочинцев Роберт Морено сообщил, что 14 футболистов команды отравились накануне игры.

– За два часа до игры я почувствовал себя очень плохо, постоянно ходил в туалет. Я был первым игроком команды, кто почувствовал себя плохо. Потом ребята приходили к доктору и говорили, что они себя плохо чувствуют.

– Что вы ели до этого?

– Я ел пасту болоньезе. Не знаю, связано ли это, но затем 10 игроков чувствовали себя неважно, – сказал защитник « » Ванья Дркушич.