Анри о поражении «Баварии» от «Реала»: «Нельзя менять Кейна – вы играете не с командой Микки Мауса. Матч идет 90 минут, с «Мадридом» это чувствуется по-настоящему»
Тьерри Анри высказался о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов.
Мадридский клуб одержал победу над «Баварией» в полуфинале турнира (2:1, первый матч – 2:2) благодаря голам на 88-й и 91-й минутах.
«Игра длится 90 минут. Играть нужно 90 минут, все просто. Это не значит, что достаточно забить в первые две минуты, в середине игры или в конце. Игра длится 90 минут, а с мадридским «Реалом» это чувствуется по-настоящему.
В таком матче нельзя менять Кейна, потому что вы играете против мадридского «Реала». Вы не играете против, простите, команды Микки Мауса. Это мадридский «Реал», и они умеют [так побеждать]. В этом нет никакой удачи, это называется «Реал Мадрид». Точка», – сказал бывший нападающий сборной Франции.
В моменте передачи два игрока в оффсайде, идет передача на них и в полёте уже боковой должен был поднять флажок ,как обычно это делалось, но из за новых правил бокой дал доиграть момент , а этот момент игрался до того как игрок Реала вынес мяч , и все этот розыгрыш закончился, то есть игрок Баварии не трогал мяч , чтоб пробить , забить и потом решать с помощью вар. И бокой зафиксировал вне игры так как уже все, момент закончился.
То есть по вашему ,если потенциально есть оффсайд, то надо атакующей команды играть еще пока не забьют гол , хоть потеряли мяч , и пока вернут мяч, а потом проверять ? это же глупо.
То есть если бы Менди не тронул бы мяч , а взял бы игрок Баварии дал бы передачу на МДЛ, и бы бы гол то свитка не было бы, а тут свисток так как Игрок Реала уже выбивал мяч.
То есть атака закончена , а следующее действенние это уже другая атака .
Точно так же отменили,гол Джуда в ворота Валенсии.
Да и вне игры было , смысл это все мусолить, понимаю если бы не было вне игры