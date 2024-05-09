Анри о поражении «Баварии» от «Реала»: «Нельзя менять Кейна – вы играете не с командой Микки Мауса. Матч идет 90 минут, с «Мадридом» это чувствуется по-настоящему»

Теги Бавария Тьерри Анри бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Тьерри Анри высказался о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Мадридский клуб одержал победу над «Баварией» в полуфинале турнира (2:1, первый матч – 2:2) благодаря голам на 88-й и 91-й минутах. 

«Игра длится 90 минут. Играть нужно 90 минут, все просто. Это не значит, что достаточно забить в первые две минуты, в середине игры или в конце. Игра длится 90 минут, а с мадридским «Реалом» это чувствуется по-настоящему. 

В таком матче нельзя менять Кейна, потому что вы играете против мадридского «Реала». Вы не играете против, простите, команды Микки Мауса. Это мадридский «Реал», и они умеют [так побеждать]. В этом нет никакой удачи, это называется «Реал Мадрид». Точка», – сказал бывший нападающий сборной Франции.

26 комментариев
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Бедный Ригоберка по два-три раза штампует один и тот же коммент, чтобы не затонул в минусах и не ушёл из категории "лучших")) А такое вообще разрешено? Это же спам по сути
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Все легенды высказались адекватно,только нытики с ДНК говорят про судейство)
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Риго меньше чем девочка
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Ответ Эркинбек Апаканов
Все легенды высказались адекватно,только нытики с ДНК говорят про судейство)
А это так всегда. Без них все говорят только о футболе. Они везде провоцируют.
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Вот Анри не прав. Тухель понимал что если будет овертайм, то им хана и он все делал что бы не доводить до овертайма. План удался, но есть нюанс...
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Тухель просто включил гения, но не прокатило.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Бедный Ригоберка по два-три раза штампует один и тот же коммент, чтобы не затонул в минусах и не ушёл из категории "лучших")) А такое вообще разрешено? Это же спам по сути
Он как крыса, бегает с ленты на ленту)))
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Ответ Эркинбек Апаканов
Риго меньше чем девочка
зовите ее обрыго
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Тухель сделал такую же тупость, как его визави из Дортмунда, поснимал всех игроков способных в контратаку на медленных чисто защищающихся... У первого прокатило на диком фарте, а тут был уверен после этих замен, что это будет приговор... Снаряд дважды за неделю в одну воронку не упал))
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Ответ Антон Фалафель
Тухель просто включил гения, но не прокатило.
тухель повторил ошибку пепа, когда тот поменял кдб, и сити пропустил 2 гола за минуту от родриго.
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Еще раз , чтоб поняли.
В моменте передачи два игрока в оффсайде, идет передача на них и в полёте уже боковой должен был поднять флажок ,как обычно это делалось, но из за новых правил бокой дал доиграть момент , а этот момент игрался до того как игрок Реала вынес мяч , и все этот розыгрыш закончился, то есть игрок Баварии не трогал мяч , чтоб пробить , забить и потом решать с помощью вар. И бокой зафиксировал вне игры так как уже все, момент закончился.
То есть по вашему ,если потенциально есть оффсайд, то надо атакующей команды играть еще пока не забьют гол , хоть потеряли мяч , и пока вернут мяч, а потом проверять ? это же глупо.
То есть если бы Менди не тронул бы мяч , а взял бы игрок Баварии дал бы передачу на МДЛ, и бы бы гол то свитка не было бы, а тут свисток так как Игрок Реала уже выбивал мяч.
То есть атака закончена , а следующее действенние это уже другая атака .
Точно так же отменили,гол Джуда в ворота Валенсии.

Да и вне игры было , смысл это все мусолить, понимаю если бы не было вне игры
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Ответ Эркинбек Апаканов
Все легенды высказались адекватно,только нытики с ДНК говорят про судейство)
Ну ошибка-то была, которая сказала впечатление от шикарной победы, достигнутой великолепным чутьем тренера папы Карло☝️дали бы доиграть эпизод (с вероятностью 80% гол бы забить не вышло), но судьи не роботы - я в их действии умысла не вижу
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Ответ гилберт
Как понять Тухель рано уверовал в победу? Извини, но что за бред??? Его на бровке с шампанским что ли встречали?
Он убрал человека, который может решить эпизод. А если бы было дополнительное время? А если пенальти? Анчелотти же на схему 3-4-3 перешёл.
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Ответ Пользователь_1113131100
Еще раз , чтоб поняли. В моменте передачи два игрока в оффсайде, идет передача на них и в полёте уже боковой должен был поднять флажок ,как обычно это делалось, но из за новых правил бокой дал доиграть момент , а этот момент игрался до того как игрок Реала вынес мяч , и все этот розыгрыш закончился, то есть игрок Баварии не трогал мяч , чтоб пробить , забить и потом решать с помощью вар. И бокой зафиксировал вне игры так как уже все, момент закончился. То есть по вашему ,если потенциально есть оффсайд, то надо атакующей команды играть еще пока не забьют гол , хоть потеряли мяч , и пока вернут мяч, а потом проверять ? это же глупо. То есть если бы Менди не тронул бы мяч , а взял бы игрок Баварии дал бы передачу на МДЛ, и бы бы гол то свитка не было бы, а тут свисток так как Игрок Реала уже выбивал мяч. То есть атака закончена , а следующее действенние это уже другая атака . Точно так же отменили,гол Джуда в ворота Валенсии. Да и вне игры было , смысл это все мусолить, понимаю если бы не было вне игры
Я сразу думал что это игровой момент обычный , когда свистят очевидный офсайда, а игрок все равно отправляет мяч в сетку от досады , таких моментов в каждой второй рядовой игре кучу. Я уже думал что финальный свисток вместе с офсайдой прозвучал . И даже после этого игра ещё продолжилась . Полный абсурд со стороны Марчиняка что он дал столько играть . Это ведь не финал был , обычно в финалах дают играть до талого
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Ответ Пользователь_1113131100
Не было ошибки у судьи. Почему все упускают момент ,что менди уже превал эту атаку. ??? То есть уже судья увидел что игроки Баварии не завладели мячом и поднял флажок
Ну если все судьи признали ошибку (что не надо было поднимать флажок до завершения атаки), то зачем спорить❓🤦 ещё скажите, что случае с голом Беллингема Валенсии тоже не было судейской ошибки🤣
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Ответ Рассол Уэстбрик
Бедный Ригоберка по два-три раза штампует один и тот же коммент, чтобы не затонул в минусах и не ушёл из категории "лучших")) А такое вообще разрешено? Это же спам по сути
Так у него есть кое какие послабления на этом сайте, предоставил справку, видимо, об отсутствии здравомыслия
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Ответ Рассол Уэстбрик
Бедный Ригоберка по два-три раза штампует один и тот же коммент, чтобы не затонул в минусах и не ушёл из категории "лучших")) А такое вообще разрешено? Это же спам по сути
У него какая то мания величия, про какой то пиар говорит челик на его имени🤣🤣🤣. Я ума не приложу, как можно быть таким неадекватным на протяжении 10 лет(или больше)?!
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Ответ Dexter Morgan
Вот я о том же писал во время матча. Заменить Кейна - это лишиться всех возможностей. Тухель рано уверовал в победу.
у Кейна вроде проблемы какие-то были, или это отговорки пошли?
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Вот я о том же писал во время матча. Заменить Кейна - это лишиться всех возможностей. Тухель рано уверовал в победу.
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Это ошибка Тухеля однозначно.
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Не зря Реал приглашал Олли Кана на матч, знал, кому нужно отдельное спасибо будет сказать за такого тренера соперников. А Тухель получается проиграл вообще все. Только Боруссия ему подарила салатницу, чтоб совсем не позорился.
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Такое ощущение, что Томас просто забыл, что он на Бернабеу и что тут всё решается на 88+ минутах
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