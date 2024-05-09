Анри о поражении «Баварии» от «Реала»: «Нельзя менять Кейна – вы играете не с командой Микки Мауса. Матч идет 90 минут, с «Мадридом» это чувствуется по-настоящему»

Тьерри Анри высказался о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Мадридский клуб одержал победу над «Баварией» в полуфинале турнира (2:1, первый матч – 2:2) благодаря голам на 88-й и 91-й минутах.

«Игра длится 90 минут. Играть нужно 90 минут, все просто. Это не значит, что достаточно забить в первые две минуты, в середине игры или в конце. Игра длится 90 минут, а с мадридским «Реалом» это чувствуется по-настоящему.

В таком матче нельзя менять , потому что вы играете против мадридского «Реала». Вы не играете против, простите, команды Микки Мауса. Это мадридский «Реал», и они умеют [так побеждать]. В этом нет никакой удачи, это называется « ». Точка», – сказал бывший нападающий сборной Франции.