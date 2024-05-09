Директор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Судья сказал, что это его ошибка, но нам уже насрать. Эпизод нужно было доиграть, а потом проверять»
Макс Эберль оценил эпизод с отменой гола Маттейса де Лигта в матче с «Реалом» (1:2).
«Нечего объяснять – ноль целых, ноль десятых. Сколько лет существует ВАР? А сколько лет правилу офсайда? Для меня это все чрезвычайно странно и сомнительно.
Он [главный арбитр] дал свисток, поэтому видео-ассистент не мог вмешаться – эпизод был перед воротами. Судья сказал, что это его ошибка. Но нам теперь уже насрать.
По логике, это ошибка. Нам не нужны футбольные правила – мы и так знаем, что происходит. Эпизод не был доигран – нужно было его доиграть, а потом уже проверять», – сказал спортивный директор «Баварии».
«Катастрофа. Это против правил». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13
А добавлено было столько, что просто стыдно самому уже стало.
В эпизоде с атакой Баварии Марчиняк ошибся. Но почему эта атака вообще состоялась? Матч должен был закончиться раньше, команды переиграли целых 5 минут.
попытка набздеть засчитана
Ничего другого не ждем от фаната второй каталонской) Защитники мюнхенских хозяев)
Конечно, доиграть было надо эпизод. Кто его знает, чем бы он вообще без свистка закончился.