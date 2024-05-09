Директор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Судья сказал, что это его ошибка, но нам уже насрать. Эпизод нужно было доиграть, а потом проверять»

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА судьи Шимон Марчиняк Макс Эберль видеоповторы Маттейс де Лигт контент Футбол

Макс Эберль оценил эпизод с отменой гола Маттейса де Лигта в матче с «Реалом» (1:2).

«Нечего объяснять – ноль целых, ноль десятых. Сколько лет существует ВАР? А сколько лет правилу офсайда? Для меня это все чрезвычайно странно и сомнительно.

Он [главный арбитр] дал свисток, поэтому видео-ассистент не мог вмешаться – эпизод был перед воротами. Судья сказал, что это его ошибка. Но нам теперь уже насрать.

По логике, это ошибка. Нам не нужны футбольные правила – мы и так знаем, что происходит. Эпизод не был доигран – нужно было его доиграть, а потом уже проверять», – сказал спортивный директор «Баварии».

«Катастрофа. Это против правил». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13

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78 комментариев
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Любой адекватный человек признает, что это ошибка. Я не говорю, что там был бы гол, но эпизод действительно стоило доиграть до конца
+74
-4
+70
По логике, ошибка – это поиски тренера в самый ответственный отрезок сезона, вести переговоры с другими, эти бесконечные слухи перед ответным полуфиналом лиги чемпионов
+32
-9
+23
вот что происходит, когда судья даёт ещё и ещё минут доиграть. Всем добавляет накала, сам себе тоже, что ведёт к потере контроля. А в моменте он был уже очень заряжен окончательно завершить игру, которую сам и затянул. Сам себя прогрел и ошибся.
А добавлено было столько, что просто стыдно самому уже стало.
+21
-4
+17
Ответ buFFon
Комментарий скрыт
не было бы там гола,уму непостижимо,как можно утверждать,что там был бы гол🤦🏿‍♂️🤦🏿‍♂️🤦🏿‍♂️ 1) офсайд, 2) мадридцы перестали играть
+26
-11
+15
Смешно, что на Спортсе распространяется фейк о поднятом флажке в момент, когда Реал забивал второй. На таких комментариях люди здесь десятки плюсов собрали. Хотя на повторе чётко видно, что лайнсмен поднял флаг после гола.
В эпизоде с атакой Баварии Марчиняк ошибся. Но почему эта атака вообще состоялась? Матч должен был закончиться раньше, команды переиграли целых 5 минут.
+16
-4
+12
А если по правилам почему тогда 5 с лишним минутом играли?
+12
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+9
Все ноют про якобы чистый гол Баварии,но забыли что к тому моменту Марчиняк должен был закончить игру)
+10
-3
+7
все видели, что Марчиняк показал еще 2 минуты к добавленным 9? Сколько, после этого, он заставил команды переиграть? Почти целый экстратайм.
+7
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как по мне,абсолютно все,кто видел признают,что это ошибка,но почему баварцы и их болелы уверены,что был бы гол,если бы не свисток,ок,допустим нет офсайда,но я не думаю,что лунин так бы и стоял и не реагировал на медленно заходящий в ворота мяв в метре от него)
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Ответ Мурик07
все видели, что Марчиняк показал еще 2 минуты к добавленным 9? Сколько, после этого, он заставил команды переиграть? Почти целый экстратайм.
ТАМ РЕал пока праздновал 5 минут прошло
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+4
Ответ Roman
Любой адекватный человек признает, что это ошибка. Я не говорю, что там был бы гол, но эпизод действительно стоило доиграть до конца
Безусловно. Также любой адекватный человек признает, что Бавария проиграла абсолютно по делу и вовсе не из-за этой ошибки.
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Ответ DavidKamalyan
ТАМ РЕал пока праздновал 5 минут прошло
А да!? А где в правилах написано что это время добавлять нужно? Просмотр ВАР да, плюс 3 минуты.
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+2
Ответ Roman
Любой адекватный человек признает, что это ошибка. Я не говорю, что там был бы гол, но эпизод действительно стоило доиграть до конца
Из-за свистка Лунин просто выключился из эпизода и не стал реагировать на мяч, так что никакого гола могло и не быть, удар был не сложный
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-4
+2
Ответ Roman
Любой адекватный человек признает, что это ошибка. Я не говорю, что там был бы гол, но эпизод действительно стоило доиграть до конца
это реал тем более УЕФА поставила ручного Марчиняка. Уже все СМИ говорят,что это скандал
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насрать на ваше нытье
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Ответ Владимир Туаев
Такие эпизоды не доигрывают, только если дело касается « избранных» клубов! Обычно с километровым офсайдом дают доиграть и только потом судья поднимает флажок...
Поэтому вместо 9 минут переиграли почти 15?
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Ответ Люкс
Сарказм Анчелотти тут неуместен, Киммиха ткнули руками в лицо, это фол. Недовольство Баварии логично, в похожем эпизоде у их ворот судья дал доиграть эпизод, несмотря на поднятый флаг бокового, и уже потом спокойно поверили на офсайд. Так же надо было сделать у ворот Мадрида. Но по факту всё это не повлияло на результат, там офсайда не оказалось, а тут он был, Бавария играла плохо и недостойно своего имени, убрала лидеров атаки в попытке отбиться и получила за это, ну и ошибка Нойера, конечно, кошмарная доя такого матча, как и нелепая контратака незадолго до этого когда надо было делать счёт 2-0 и заканчивать. И это полуфинал ЛЧ... Реал тоже ничего особенного не показал, но победил закономерно.
флаг поднялся когда Хоселу уже пробил)) А в случае с Де Лигтом флаг поднялся в момент подачи

попытка набздеть засчитана
Ничего другого не ждем от фаната второй каталонской) Защитники мюнхенских хозяев)
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Ответ Большой Сэми
причем тут это? это никак не связано с конкретным матчем
Это напрямую связано с конкретнм матчем
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Ответ superbro
насрать на ваше нытье
А еще больше - на твой комент
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Ошибка арбитра- не свистнуть минуты на 3 раньше. Всё добавленное время из за валяний немцев на газоне, когда они думали дотянуть время до победы
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Пшеку надо было свистеть на 99-й минуте и делу конец. А так подставил только себя и бригаду.
Конечно, доиграть было надо эпизод. Кто его знает, чем бы он вообще без свистка закончился.
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Офсайд был, но судья должен был дать доиграть. А вдруг бы боковой ошибся и поднял флажок ошибочно, сколько таких ситуаций происходит, например в том же матче Тоттенхэм - Ливерпуль
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+1
Такие эпизоды не доигрывают, только если дело касается « избранных» клубов! Обычно с километровым офсайдом дают доиграть и только потом судья поднимает флажок...
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«Мы требуем переиграть матч и пойдем до конца в этом вопросе» - Лапорта
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Ответ Dmitry Shaolin
А смысл поднимать флаг, если сыграл в мяч игрок противника - офсайда нет в принципе.
При передаче вперёд арбитр увидел офсайд, но по правилам не поднял флаг, дал продолжить эпизод. Когда защитник Реала выбил мяч головой, эпизод в голове лайнсмена закончился и он поднял изначальный офсайд. Ну а потом Бавария через пару секунд забила гол.
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Ответ Пользователь_1113131100
Забила ,когда Игроки Реала уже не играли.
Также как Беллингем Валенсии.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Не понимаю, зачем судья свистнул при голе в концовке Баварии, разве у них нет методички, что надо давать доиграть эпизод, а уже потом, если что, вар исправит? Очень глупо получилось, специально для таких моментов вар и ввели, а тут судья лично решил испортить момент. Очень жаль.
Блин , трудно понять. офсайд был при передаче уже на атакующий игроков Баварии , бокой судья дал доиграть момент , до того как игрок Реала коснулся мяча ,так как новые правила ,и после этого свистнул,так как был офсайд. ему надо было раньше свистеть.
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Ответ гилберт
Судья поднял флаг, потому что игрок Реала сыграл в мяч и как бы атака пошла вторым темпом. Это и не ошибка даже. А вот главный, видя что мяч снова у Баварии, вполне мог выждать несколько секунд, но ему не хватило класса, сказалось напряжение.
А смысл поднимать флаг, если сыграл в мяч игрок противника - офсайда нет в принципе.
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Ответ гилберт
При передаче вперёд арбитр увидел офсайд, но по правилам не поднял флаг, дал продолжить эпизод. Когда защитник Реала выбил мяч головой, эпизод в голове лайнсмена закончился и он поднял изначальный офсайд. Ну а потом Бавария через пару секунд забила гол.
Офсайд засчитывается, только если игрок находящийся в офсайде коснулся мяча, если он не сыграл - какой на хрен офсайд?
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Ответ Denis Kopitsa
Почитай проипассивный оффсайд
Ну и? В мяч сыграно не было - нет офсайда.
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