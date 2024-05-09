Директор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Судья сказал, что это его ошибка, но нам уже насрать. Эпизод нужно было доиграть, а потом проверять»

Макс Эберль оценил эпизод с отменой гола Маттейса де Лигта в матче с «Реалом» (1:2).

«Нечего объяснять – ноль целых, ноль десятых. Сколько лет существует ВАР? А сколько лет правилу офсайда? Для меня это все чрезвычайно странно и сомнительно.

Он [главный арбитр] дал свисток, поэтому видео-ассистент не мог вмешаться – эпизод был перед воротами. Судья сказал, что это его ошибка. Но нам теперь уже насрать.

По логике, это ошибка. Нам не нужны футбольные правила – мы и так знаем, что происходит. Эпизод не был доигран – нужно было его доиграть, а потом уже проверять», – сказал спортивный директор «Баварии».

«Катастрофа. Это против правил». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13