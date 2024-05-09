Винисиус о камбэке с «Баварией»: «Это «Реал Мадрид»! Мы всегда верим в себя. Это просто магия – делать подобное столько раз»
Винисиус Жуниор дал комментарий после 2-го матча с «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ.
Мадридский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).
«Это «Реал Мадрид»! Мы всегда, всегда верим в себя. Это просто магия – играть за эту команду, на этом стадионе и делать подобное столько раз. Это еще раз доказывает, что мы всегда верим в себя и мы можем победить. Мы знаем, что можем добиться успеха, независимо от обстоятельств.
Если нужно вернуться назад, чтобы помочь защите, я это делаю, без проблем. Все, чтобы мы могли попасть в еще один финал.
Я так счастлив и горжусь, что могу носить эту великую форму. Играть за «Реал Мадрид» – это мечта.
Я выбрался из Сан-Гонсалу, а обычно люди оттуда не могут уехать. А вот я здесь, помогаю этому великому клубу и этим замечательным болельщикам, которые так сильно меня любят, и которых я люблю в равной степени, создавать еще больше великой истории», – сказал вингер «Реала».
И хоть голевыми действиями не отметился, но было приятно видеть, что Киммих и Де Лигт(не последние люди в футболе) вдвоём его не могли сдержать и все время звали на подстраховку третьего..
Ну и вообще, с такой самоотдачей его ЗМ вопрос одного-двух сезонов.
Главный предендент на ЗМ,осталось ещё и в финале порешать)
Ну и то как он врубает ультра-режим именно в плей-офф любо-дорого смотреть.
Это просто феноменально
бразилу главный недостаток в виде хладнокровности и реализации.