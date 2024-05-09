Винисиус о камбэке с «Баварией»: «Это «Реал Мадрид»! Мы всегда верим в себя. Это просто магия – делать подобное столько раз»

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор дал комментарий после 2-го матча с «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ.

Мадридский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

«Это «Реал Мадрид»! Мы всегда, всегда верим в себя. Это просто магия – играть за эту команду, на этом стадионе и делать подобное столько раз. Это еще раз доказывает, что мы всегда верим в себя и мы можем победить. Мы знаем, что можем добиться успеха, независимо от обстоятельств.

Если нужно вернуться назад, чтобы помочь защите, я это делаю, без проблем. Все, чтобы мы могли попасть в еще один финал.

Я так счастлив и горжусь, что могу носить эту великую форму. Играть за «Реал Мадрид» – это мечта.

Я выбрался из Сан-Гонсалу, а обычно люди оттуда не могут уехать. А вот я здесь, помогаю этому великому клубу и этим замечательным болельщикам, которые так сильно меня любят, и которых я люблю в равной степени, создавать еще больше великой истории», – сказал вингер «Реала».

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55 комментариев
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Как же шикарно Вини сегодня играл . Монстр
+77
0
+77
Одна из лучших игр Вини..

И хоть голевыми действиями не отметился, но было приятно видеть, что Киммих и Де Лигт(не последние люди в футболе) вдвоём его не могли сдержать и все время звали на подстраховку третьего..

Ну и вообще, с такой самоотдачей его ЗМ вопрос одного-двух сезонов.
+45
-6
+39
Ответ Traxyla
Как же шикарно Вини сегодня играл . Монстр
Вини в ЛЧ совсем другой игрок, игрок больших матчей конечно.
+38
-2
+36
Пахан Барсы дело говорит!
+25
-4
+21
Вини провел в полуфинале с немцами сегодня, возможно, свой лучший матч в еврокубках. Разрывал фланг Баварии, обострял и накручивал, нервировал защиту только в путь. Если Реал выиграет ЛЧ - Винисиус будет очевидным фаворитом на ЗМ.
+20
-1
+19
Ответ dr. cage
Одна из лучших игр Вини.. И хоть голевыми действиями не отметился, но было приятно видеть, что Киммих и Де Лигт(не последние люди в футболе) вдвоём его не могли сдержать и все время звали на подстраховку третьего.. Ну и вообще, с такой самоотдачей его ЗМ вопрос одного-двух сезонов.
Если Мадрид выиграет Лч и Винни в финале забьет то вполне может выиграть ее в этом сезоне. Он с Джудом главные претенденти на данный момент!
+9
0
+9
Вини сегодня был прекрасен
Главный предендент на ЗМ,осталось ещё и в финале порешать)
+9
-1
+8
Ответ dr. cage
Одна из лучших игр Вини.. И хоть голевыми действиями не отметился, но было приятно видеть, что Киммих и Де Лигт(не последние люди в футболе) вдвоём его не могли сдержать и все время звали на подстраховку третьего.. Ну и вообще, с такой самоотдачей его ЗМ вопрос одного-двух сезонов.
Фанбои инопланетянина из Штатов уже минусуют.
+11
-3
+8
Ответ Black Phoenix
Вини провел в полуфинале с немцами сегодня, возможно, свой лучший матч в еврокубках. Разрывал фланг Баварии, обострял и накручивал, нервировал защиту только в путь. Если Реал выиграет ЛЧ - Винисиус будет очевидным фаворитом на ЗМ.
У него хайпа меньше, чем у Джуда и Мбаппе. Вини важно хорошо провести Копу, хотя она повлияла на ЗМ только в 2021 году)
+5
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Так ,как это делает Реал ,не может никто🔥💯
+5
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+5
В левый карман положил Киммиха, в правый Де лигта
+5
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В очередной раз показал, что когда думает только об игре, это вероятно лучший вингер современности.
Ну и то как он врубает ультра-режим именно в плей-офф любо-дорого смотреть.
+4
0
+4
Ни один игрок в его возрасте не играл так в 1/2 ЛЧ три года подряд.
Это просто феноменально
+5
-1
+4
Ответ Эркинбек Апаканов
Вини в ЛЧ совсем другой игрок, игрок больших матчей конечно.
Анти-Холанд
+3
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+3
Винисиус очередной прекрасный матч в своем исполнении записывает на свой счет. Шикарнейший игрок! Киммиху сегодня было весьма непросто против бразильца.
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Вини будет сниться в кошмарах Кимиху.
+2
-1
+1
ЗМ Винисиусу, так и должен играть один из лучших игроков в мире.
+2
-1
+1
Ответ Traxyla
Как же шикарно Вини сегодня играл . Монстр
Согласен, на данный момент по решающим матчам топ 1 претендент на зм. Если на евро основные претенденты ничего не покажут, было бы справедливо отдать Винни
+1
0
+1
Вини лучший, просто надругался над Киммихом сегодня
+2
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Им не нужен Мбаппе, есть же простые парни, как Хоселу
+1
0
+1
Абсолютно лучший игрок в мире на данный момент, никто даже рядом не стоит. Пока Мбаппе в ПСЖ он не сможет выдавать такие перфомансы в Лч как Винисиус. На самом деле ещё года 2 а возможно 3 и Винисиус станет вторым лучшим бомбардиром в плей офф, по крайней мере ассистером он уже стал
+2
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+1
На сегодняшний день самый сильный игрок мира. До 80-мин он единственный создавал угрозу. С выходом Браима и Хоселу атака Реала стала гораздо разнообразней : заработал второй фланг, плюс в штрафной появился адресат.
+2
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+1
Ментально переродился. Кремень.
+2
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Ответ Великий Зидан5
ЗМ должен быть его, если выиграет ЛЧ
Врядли, передачи в бургер лиге важнее всего
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Ответ Black Phoenix
Вини провел в полуфинале с немцами сегодня, возможно, свой лучший матч в еврокубках. Разрывал фланг Баварии, обострял и накручивал, нервировал защиту только в путь. Если Реал выиграет ЛЧ - Винисиус будет очевидным фаворитом на ЗМ.
После Хоселу.
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Ответ Homelander_666
В сборной Бразилии смутные времена. Посмотрим, что будет летом
Ну значит Вини будет тащить изо всех сил. Не верю в его персональный провал.
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Ответ Black Phoenix
Ну в Копе Винисиус точно не провалится, особенно после такого ударного сезона в Реале с Анчелотти во главе, что выправил ь бразилу главный недостаток в виде хладнокровности и реализации.
В сборной Бразилии смутные времена. Посмотрим, что будет летом
0
0
0
Ответ Homelander_666
У него хайпа меньше, чем у Джуда и Мбаппе. Вини важно хорошо провести Копу, хотя она повлияла на ЗМ только в 2021 году)
Ну в Копе Винисиус точно не провалится, особенно после такого ударного сезона в Реале с Анчелотти во главе, что выправил ь
бразилу главный недостаток в виде хладнокровности и реализации.
+1
-1
0
Когда увидел Киммиха на одном фланге с Вини, как-то сразу стало понятно, что Баварии будет не просто. Все так и случилось. Уничтожил Немца
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Ответ The Lion
Если Мадрид выиграет Лч и Винни в финале забьет то вполне может выиграть ее в этом сезоне. Он с Джудом главные претенденти на данный момент!
Джуд не заслуживает, абсолютно блеклая концовка сезона
+1
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