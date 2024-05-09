Томас Тухель: «Бернабеу» влияет на судей. «Баварии» не позволили сделать счет 2:2»
Томас Тухель прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в Лиге чемпионов.
«Ошибку совершил наш лучший футболист, который до этого момента спасал для нас игру. Индивидуальная ошибка поменяла ход игры, а затем нам не позволили сделать счет 2:2.
Что я думаю о «Бернабеу»? Что он оказывает влияние на судей», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Movistar.
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Шимона Марчиняка.
Но это не отменяет того факта, что судьи неправильно себя повели - надо было дождаться конца эпизода, а потом свистеть, как это давно рекомендует УЕФА.
Таким мы и запомним Тухеля
А то что Нойер столько потащил,это мелочь
но это не отменяет ошибки судьи, который не дал доиграть эпизод.
Так офсайд то все равно был, уже начертили линии в трансляции
Что тут еще можно мусолить, кто у них там отобрал 2:2
Де Лигта накрывали, если бы не свисток. Свисток услышали - выключились
xG: Сити 2.74/1.37 Реал