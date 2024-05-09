Томас Тухель: «Бернабеу» влияет на судей. «Баварии» не позволили сделать счет 2:2»

Томас Тухель прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Ошибку совершил наш лучший футболист, который до этого момента спасал для нас игру. Индивидуальная ошибка поменяла ход игры, а затем нам не позволили сделать счет 2:2.

Что я думаю о « »? Что он оказывает влияние на судей», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Movistar.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством .