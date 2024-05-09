Томас Тухель: «Бернабеу» влияет на судей. «Баварии» не позволили сделать счет 2:2»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Сантьяго Бернабеу Томас Тухель Шимон Марчиняк Маттейс де Лигт Футбол

Томас Тухель прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Ошибку совершил наш лучший футболист, который до этого момента спасал для нас игру. Индивидуальная ошибка поменяла ход игры, а затем нам не позволили сделать счет 2:2.

Что я думаю о «Бернабеу»? Что он оказывает влияние на судей», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Movistar.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Шимона Марчиняка.

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210 комментариев
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Xg баварки 0.39 Мадрида 3.+ Тухель не позорься твоя команда играла как кусок дерьма. Твои замены как кусок дерьма!
+178
-36
+142
Второй Чапи
+166
-33
+133
Ответ Elementarno
Второй Чапи
Никто не сможет обойти Чапи
+86
-15
+71
Проснись Эржан
+70
-11
+59
Это все эмоции, он несерьезно. ВАР бы нашел офсайд и гол отменили.
Но это не отменяет того факта, что судьи неправильно себя повели - надо было дождаться конца эпизода, а потом свистеть, как это давно рекомендует УЕФА.
+54
-13
+41
Ответ Евгений Бузату
Xg баварки 0.39 Мадрида 3.+ Тухель не позорься твоя команда играла как кусок дерьма. Твои замены как кусок дерьма!
А с Сити как Мадрид играл? Тоже заслуженно прошел?
+75
-34
+41
А Тухель бы не затерялся в Барселоне.
+44
-12
+32
Ответ Евгений Бузату
Xg баварки 0.39 Мадрида 3.+ Тухель не позорься твоя команда играла как кусок дерьма. Твои замены как кусок дерьма!
По такой логике Реал смачно опозорился против Сити
+45
-17
+28
Я прям успокоился, когда он заменил Кейна, Мусиалу и Сане) спасибо, Тухель, от болельщика Реала ✊🏼
+30
-2
+28
Вам судейка 15 минут нарисовал добавленного времени, а ты жалуешься, что тебе гол с офсайда после свистка не засчитали)))
+50
-23
+27
Нойер: "Что я думаю о Бернабеу? Он влияет на Тухеля, массовые ошибки этого чудака не позволили нам пройти дальше"
+24
-1
+23
Ответ Евгений Бузату
Xg баварки 0.39 Мадрида 3.+ Тухель не позорься твоя команда играла как кусок дерьма. Твои замены как кусок дерьма!
Не позорься с xg и прочим бредом, а то можно вспомнить 35 ударов по воротам Реала на Этихаде.
+35
-14
+21
Свалить все на Нойера и пожаловаться на судей
Таким мы и запомним Тухеля
А то что Нойер столько потащил,это мелочь
+20
0
+20
Ответ ZaSvabody
Ну давай, найди офсайд на картинке. Правая нога Рюдигера ближе к воротам. https://ibb.co/g70SL9D
Ты серьезно? У двоих немцев ноги ближе на этом кадре
+27
-8
+19
Ответ Евгений Бузату
Xg баварки 0.39 Мадрида 3.+ Тухель не позорься твоя команда играла как кусок дерьма. Твои замены как кусок дерьма!
да, бавария играла плохо, также как и реал с сити.
но это не отменяет ошибки судьи, который не дал доиграть эпизод.
+16
-2
+14
Мадрид был лучше в сегодняшнем матче по всем статьям. Тухель сам заменами развалил игру Баварии.
+20
-6
+14
Это твои замены не позволили, гений
+10
0
+10
Да господи, хрен с ним не дали вам доиграть эпизод
Так офсайд то все равно был, уже начертили линии в трансляции
Что тут еще можно мусолить, кто у них там отобрал 2:2
+18
-9
+9
От главного тренера слышать такое... Ну так себе
+8
0
+8
Лучше бы молчал.
+11
-4
+7
Ответ Эркинбек Апаканов
Никто не сможет обойти Чапи
В нытье
+12
-5
+7
Бавария ничего не создала, 0 голевых моментов.
Де Лигта накрывали, если бы не свисток. Свисток услышали - выключились
+7
-1
+6
Ответ Евгений Бузату
Xg баварки 0.39 Мадрида 3.+ Тухель не позорься твоя команда играла как кусок дерьма. Твои замены как кусок дерьма!
лучше и не скажешь
+16
-10
+6
Судья конечно ошибся, должен был дать доиграть эпизод до конца, но Тухел почему то говорит про эту ошибку и про ошибку Нойера, но про свою ошибку с заменой Кейна-не слово
+6
0
+6
Ответ ZaSvabody
Коверкать имя легендарного футболиста - это так по-королевски! Тебе неприятно, конечно, что у Реала все чашки с душком😉 Но что есть, то есть. Офсайда не было, наслаждайся: https://ibb.co/g70SL9D
Что за убогие линии? Это ты в пэинте нарисовал?🤣🤣🤣
+5
0
+5
Бавария проиграла это противостояние еще в Мюнхене, нельзя приезжать на Бернабеу с ничьей.
+5
0
+5
Ответ Menedreal
Комментарий скрыт
Посмотрел.
xG: Сити 2.74/1.37 Реал
+5
-1
+4
Ну тебе дали левый гол забить на 15 добавленной минуте из 9ти.
+12
-8
+4
Бернабеу влияет на IQ спотифайцев и Тухеля.
+5
-1
+4
Ответ Xabi Alonso78
Вам судейка 15 минут нарисовал добавленного времени, а ты жалуешься, что тебе гол с офсайда после свистка не засчитали)))
Нормально там времени начислили, не нужно уподобляться свидетелям НЕофсайда.
+7
-4
+3
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