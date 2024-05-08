Хавбек «Сочи» Сааведра о любимом русском блюде: «Хачапури, ха-ха. Еда в России превзошла ожидания, всей семье нравится»

Теги премьер-лига Россия Игнасио Сааведра Сочи Питание Футбол

Игнасио Сааведра назвал свое любимое блюдо в России.

25-летний чилийский полузащитник перешел в «Сочи» на правах свободного агента в январе. Он провел в Мир РПЛ 9 матчей и забил 1 гол. 

– Привык ли ты к русской еде?

– Да. Она очень нравится не только мне, но еще и всей моей семье, которая уже находится в Сочи. Еда в России превзошла мои ожидания. И в целом, рад находиться здесь.

– Какое любимое русское блюдо?

– Хачапури, ха-ха, – сказал полузащитник «Сочи».

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И любимый русский напиток - киндзмараули!
+24
-1
+23
Ответ Nerazzurri-88
Сейчас набегут этнические и начнуть орать про то, чьё это блюдо на самом деле.
неужели русское?
+8
-2
+6
Ахах 😆
+5
0
+5
Ответ Ебздрогыч
И любимый русский напиток - киндзмараули!
Боржоми
+3
0
+3
Ага… А еще пицца и суши
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
И любимый русский напиток - киндзмараули!
Присоединяюсь, товарищ! Люблю киндзмараули! Понимаю выбор иностранца.)
+2
0
+2
Кто-нибудь ему скажет?
+1
-1
0
Хавбек «Сочи» Сааведра о любимом американском блюде: «Пицца, ха-ха»
0
0
0
Ну так Грузия входила в состав РИ, всё верно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий