Хавбек «Сочи» Сааведра о любимом русском блюде: «Хачапури, ха-ха. Еда в России превзошла ожидания, всей семье нравится»

Игнасио Сааведра назвал свое любимое блюдо в России.

25-летний чилийский полузащитник перешел в «Сочи» на правах свободного агента в январе. Он провел в Мир 9 матчей и забил 1 гол.

– Привык ли ты к русской еде?

– Да. Она очень нравится не только мне, но еще и всей моей семье, которая уже находится в Сочи. Еда в России превзошла мои ожидания. И в целом, рад находиться здесь.

– Какое любимое русское блюдо?

– Хачапури, ха-ха, – сказал полузащитник « ».