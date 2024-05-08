Хавбек «Сочи» Сааведра о любимом русском блюде: «Хачапури, ха-ха. Еда в России превзошла ожидания, всей семье нравится»
Игнасио Сааведра назвал свое любимое блюдо в России.
25-летний чилийский полузащитник перешел в «Сочи» на правах свободного агента в январе. Он провел в Мир РПЛ 9 матчей и забил 1 гол.
– Привык ли ты к русской еде?
– Да. Она очень нравится не только мне, но еще и всей моей семье, которая уже находится в Сочи. Еда в России превзошла мои ожидания. И в целом, рад находиться здесь.
– Какое любимое русское блюдо?
– Хачапури, ха-ха, – сказал полузащитник «Сочи».