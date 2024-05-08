Иванов назначен на матч «Зенита» и ЦСКА, Чистяков – главный судья игры «Спартак» – «Краснодар»

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РФС назначил судей на матчи 28-го тура Мир РПЛ.

10 мая (пятница)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Зуев.

11 мая (суббота)

«Рубин» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Богданов, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Хральцов.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

«Балтика» – «Динамо»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Эдуард Малый.

12 мая (воскресенье)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.

«Факел» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

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17 комментариев
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У Иванова абонемент на судейство игр зенита ?
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Ответ Балбес из будущего
Епта. Не все же москвичам судить.
Ага, особенно с Краснодаром весело насудил)
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Чую Иванов натворит дел в отношении Зенита..
+10
-7
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Ответ Фантом
А можно наоборот? У Чистякова есть недостатки, но он все-таки неизмеримо выше классом, чем Иванов.
Тут аксиома Эскобара применима, считаю. Кто бы ни судил, КДК их всё равно отмажет 😎
+4
-1
+3
Иванов будет судить 6 игру Зенита в сезоне.
Оренбург(1-3)
Дважды с Пари(2-0 и 1-0)
Краснодар (2-1)
И кубковое Динамо(2-0)

Пруф:
https://www.transfermarkt.world/sergey-ivanov/profil/schiedsrichter/5502
+3
-1
+2
Чистяков: От лавки Зенита и вылетающего Сочи до судейства конкурентов клуба из Санкт-Петербурга. Поднялся парень.
+3
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Карасев провинился чем-то или в отпуске?
+1
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+1
А можно наоборот? У Чистякова есть недостатки, но он все-таки неизмеримо выше классом, чем Иванов.
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ЦСКА 0:1 договор
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Иванов будет судить 6 игру Зенита в сезоне. Оренбург(1-3) Дважды с Пари(2-0 и 1-0) Краснодар (2-1) И кубковое Динамо(2-0) Пруф: https://www.transfermarkt.world/sergey-ivanov/profil/schiedsrichter/5502
Епта. Не все же москвичам судить.
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Ага, особенно с Краснодаром весело насудил)
Да уж,надо умудриться так отсудить,что недовольны оба клуба.
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Ответ Дмитрий9779
Да уж,надо умудриться так отсудить,что недовольны оба клуба.
Рука мастера😁
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