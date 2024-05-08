Иванов назначен на матч «Зенита» и ЦСКА, Чистяков – главный судья игры «Спартак» – «Краснодар»
РФС назначил судей на матчи 28-го тура Мир РПЛ.
10 мая (пятница)
«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Зуев.
11 мая (суббота)
«Рубин» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Богданов, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Хральцов.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.
«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.
«Балтика» – «Динамо»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Эдуард Малый.
12 мая (воскресенье)
«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.
«Факел» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Тюмин.
«Сочи» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.
Оренбург(1-3)
Дважды с Пари(2-0 и 1-0)
Краснодар (2-1)
И кубковое Динамо(2-0)
Пруф:
https://www.transfermarkt.world/sergey-ivanov/profil/schiedsrichter/5502