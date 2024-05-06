Бышовец о Тюкавине: «Позволю себе сравнение с Зеелером и Гердом Мюллером. При его данных он прекрасно играет головой и удивительно чувствует время и место в штрафной»

Анатолий Бышовец высказался об игре Константина Тюкавина.

Вчера нападающий « » отметился голом в матче 27-го тура Мир против «Сочи» (3:2).

« в последних турах удивляет. Не умаляю его заслуг, но при полном безобразии игры « » в обороне можно себе позволить забивать такие прекрасные голы.

Он прекрасно выглядит на фоне атлетичных сложенных нападающих «Краснодара» и «Зенита». При его данных он прекрасно играет головой и удивительно чувствует время и место в штрафной.

Позволю себе сравнить с и , но, надеюсь, что его совершенствование и развитие будет продолжаться. Речь идет о качестве игры. Тюкавин также хорошо работает в обороне, создавая проблемы сопернику», – сказал бывший тренер сборной России.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 27 матчей в Мир РПЛ, забив 14 голов и отдав 8 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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