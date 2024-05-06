Бышовец о Тюкавине: «Позволю себе сравнение с Зеелером и Гердом Мюллером. При его данных он прекрасно играет головой и удивительно чувствует время и место в штрафной»
Анатолий Бышовец высказался об игре Константина Тюкавина.
Вчера нападающий «Динамо» отметился голом в матче 27-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:2).
«Тюкавин в последних турах удивляет. Не умаляю его заслуг, но при полном безобразии игры «Сочи» в обороне можно себе позволить забивать такие прекрасные голы.
Он прекрасно выглядит на фоне атлетичных сложенных нападающих «Краснодара» и «Зенита». При его данных он прекрасно играет головой и удивительно чувствует время и место в штрафной.
Позволю себе сравнить Константина с Уве Зеелером и Гердом Мюллером, но, надеюсь, что его совершенствование и развитие будет продолжаться. Речь идет о качестве игры. Тюкавин также хорошо работает в обороне, создавая проблемы сопернику», – сказал бывший тренер сборной России.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 27 матчей в Мир РПЛ, забив 14 голов и отдав 8 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.
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Еще бы с Дзюбой сравнил бы !