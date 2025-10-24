Семак на вопрос о том, что «Динамо» при Карпине стало слабее: «Так кажется. У каждого тренера свое видение. Команды Карпина играют интенсивно, в высокий прессинг»
26 октября команды сыграют в игре Мир РПЛ.
– Чего вы ждете от самой игры и насколько «Динамо» под руководством Валерия Карпина отличается от «Динамо» под руководством Марцела Лички? Потому что кажется, что сейчас это чуть менее конкурентная команда.
– Так кажется. У каждого тренера есть свое видение на игру, исходя из тех исполнителей, которые есть у него в распоряжении.
По Карпину мы понимаем, как команды под его руководством играют: и в «Ростове», и в сборной России.
Это высокий прессинг, хороший контрпрессинг, много стараются играть длинными передачами, использовать пространство за спинами защитников. То есть достаточно интенсивная игра.
Сравнивать, кто лучше, кто хуже – не наше дело. Мы должны готовиться, что мы и делаем.
Понимаем, что нас ждет хороший соперник, с которым играть будет очень интересно. И посмотрим, насколько сможем проявить свои лучшие качества, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.