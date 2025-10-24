  • Спортс
Ударившего пешехода судью Захарова отстранили от работы на матчах Первой лиги. Арбитр снят с сегодняшней игры «КАМАЗ» – «Енисей» (Sport Baza)

Ударивший пешехода судья Игорь Захаров отстранен от работы.

Ранее стало известно, что судья PARI Первой лиги и FONBET Кубка России Игорь Захаров, управляя BMW X6, не уступил дорогу пешеходу на переходе, а потом несколько раз ударил его, после чего скрылся с места происшествия.

В отношении Захарова составлено три административных материала по ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»), ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе») и ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»).

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sport Baza, сегодня, 24 октября, Игорь Захаров должен был работать резервным судьей матча Pari Первой лиги «КАМАЗ» – «Енисей», однако после скандала был снят с игры.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
