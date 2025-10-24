Рафинья пропустит класико, участие Кунде под вопросом. Оба не тренировались с командой сегодня
Рафинья не сыграет в класико из-за травмы.
Как сообщает Diario Sport, вингер «Барселоны», восстанавливающийся после травмы задней поверхности бедра, пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Рафинья покинул базу до начала занятий.
По данным Jijantes, бразилец будет недоступен в матче с «Реалом» 26 октября.
Кроме того, французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде уже второй день подряд тренируется индивидуально в зале. Его участие в предстоящем матче под вопросом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Jijantes
