Рафинья пропустит класико, участие Кунде под вопросом. Оба не тренировались с командой сегодня

Рафинья не сыграет в класико из-за травмы.

Как сообщает Diario Sport, вингер «Барселоны», восстанавливающийся после травмы задней поверхности бедра, пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Рафинья покинул базу до начала занятий.

По данным Jijantes, бразилец будет недоступен в матче с «Реалом » 26 октября.

Кроме того, французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде уже второй день подряд тренируется индивидуально в зале. Его участие в предстоящем матче под вопросом.