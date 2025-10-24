«Зенит» может подписать 20-летнего бразильца Уоллеса Яна из-за возможного ухода Кассьерры (Legalbet)

«Зениту» интересен 20-летний бразильский нападающий.

Петербургский клуб хочет подписать форварда «Фламенго » Уоллеса Яна , сообщил Legalbet.

«Зенит » рассматривает возможность приобретения бразильца на фоне возможного ухода нападающего Матео Кассьерры , которым интересуются клубы из Катара.

В этом сезоне Уоллес Ян провел 11 матчей в чемпионате Бразилии, забив 1 гол и сделав 2 передачи. Статистику футболиста можно изучить по ссылке .