Гари Линекер: «Как только переходишь в «Барсу», тебе уже не нравится «Реал». Тебе объясняют, что это выходит за рамки футбола – там и политика, и история, начинающаяся еще с Франко»
Гари Линекер объяснил значимость класико.
26 октября в матче Ла Лиги сыграют «Реал» и «Барселона».
«Как только ты переходишь в «Барселону», тебе уже не нравится «Реал». Это гораздо больше, чем просто два футбольных клуба.
Как только ты туда попадаешь, тебе объясняют, что это выходит за рамки футбола – там и политика, и история, начинающаяся еще с [испанского диктатора Франсиско] Франко.
Единственное место, где они могли продемонстрировать каталонскую идентичность, – «Камп Ноу». Когда я забил четыре гола на «Бернабеу» за сборную Англии, заголовок в барселонской газете гласил: «Каталонский игрок забил четыре гола в ворота Испании». Это один из моих самых любимых заголовков», – сказал бывший футболист «Барселоны» Гари Линекер.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?928 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости