Гари Линекер: «Как только переходишь в «Барсу», тебе уже не нравится «Реал». Тебе объясняют, что это выходит за рамки футбола – там и политика, и история, начинающаяся еще с Франко»

Гари Линекер объяснил значимость класико.

26 октября в матче Ла Лиги сыграют «Реал» и «Барселона».

«Как только ты переходишь в «Барселону», тебе уже не нравится «Реал ». Это гораздо больше, чем просто два футбольных клуба.

Как только ты туда попадаешь, тебе объясняют, что это выходит за рамки футбола – там и политика, и история, начинающаяся еще с [испанского диктатора Франсиско] Франко.

Единственное место, где они могли продемонстрировать каталонскую идентичность, – «Камп Ноу». Когда я забил четыре гола на «Бернабеу» за сборную Англии, заголовок в барселонской газете гласил: «Каталонский игрок забил четыре гола в ворота Испании ». Это один из моих самых любимых заголовков», – сказал бывший футболист «Барселоны» Гари Линекер.