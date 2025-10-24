Литвинов о контракте со «Спартаком»: «Сказал, что не собираюсь рассматривать предложения от других клубов из России – не могу представить себя в футболке ни одного из них. Только с ромбиком на груди»

Руслан Литвинов заявил, что не представляет себя в другом клубе, кроме «Спартака».

– В начале сентября ты продлил контракт со «Спартаком».

– Я в самом начале переговоров попросил агента, чтобы меня не отвлекали от футбола темой контракта.

Сказал только, что хочу остаться и даже не собираюсь рассматривать предложения от других клубов из России. Не могу представить себя в футболке ни одного из них, кроме «Спартака». Только с ромбиком на груди.

Рад, что в итоге всех все устроило. Для меня огромная честь, что руководство родного клуба посчитало меня достойным продолжать карьеру именно здесь.

Безмерно благодарен каждому человеку, который поучаствовал в моем становлении как футболиста. В академии, в молодежке, в «Спартаке-2», в основе.

С самого детства у меня была мечта играть за первую команду «Спартака». Я шаг за шагом двигался к этой цели. И вот сейчас, когда за спиной почти полторы сотни матчей за основу, я понимаю, какой трагедией было бы для меня это упустить.

Было много обстоятельств, которые могли меня просто сломать. Самое примитивное – травмы. В юношеском возрасте ты можешь вообще не осознавать, что делать дальше.

Есть риск сломаться не только физически, но и психологически. В такие моменты очень важна помощь взрослых, которые тепло к тебе относятся, – сказал защитник «Спартака» Руслан Литвинов .