Долгов об исключении Глушакова из‑за приставаний к жене партнера: «В «Урарту» никто не понимает, откуда такие новости. Денис уехал лечиться»

Александр Долгов опроверг слухи о конфликте Дениса Глушакова с партнером.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава «Урарту» на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

Сам футболист опроверг слухи об исключении из состава команды по причине конфликта с партнером из-за женщины и сослался на травму. Клуб тоже сообщил о травме.

«У нас только закончилась игра, пришли в раздевалку и увидели новости. В команде никто не понимает, откуда такие новости взялись.

Дена уже дня 3-4, по моему, нет. Он дернул на тренировке икроножную [мышцу] и уехал лечиться. Так что это какие-то странные новости», – сказал форвард « » .