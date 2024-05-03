Долгов об исключении Глушакова из‑за приставаний к жене партнера: «В «Урарту» никто не понимает, откуда такие новости. Денис уехал лечиться»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы светская хроника высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков девушки и спорт Александр Долгов Спорт-Экспресс Футбол

Александр Долгов опроверг слухи о конфликте Дениса Глушакова с партнером.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава «Урарту» на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

Сам футболист опроверг слухи об исключении из состава команды по причине конфликта с партнером из-за женщины и сослался на травму. Клуб тоже сообщил о травме.

«У нас только закончилась игра, пришли в раздевалку и увидели новости. В команде никто не понимает, откуда такие новости взялись.

Дена уже дня 3-4, по моему, нет. Он дернул на тренировке икроножную [мышцу] и уехал лечиться. Так что это какие-то странные новости», – сказал форвард «Урарту» Александр Долгов

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8 комментариев
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Ответ Антимосковский
решили замять по тихой 100%
с чего бы и зачем?

я склонен верить участникам событий, а не бабкам на лавочке
+3
0
+3
Ответ Сергей Лютый
Достали вы уже с этой уретрой и Глушаковым!
Там написано Урарту а не уретра
Обратитесь к врачу,желательно не только к офтальмологу
+2
-1
+1
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