Семшов о матче «Зенит» – «Динамо»: «Не зацикливаюсь на противостоянии тренеров – играют команды. На примере «Спартака» – когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже»

Игорь Семшов дал комментарий в преддверии матча «Зенита» и «Динамо».

26 октября команды сыграют в матче Мир РПЛ.

«Я обычно не зацикливаюсь на противостоянии тренеров. Играют команды.

Мы же понимаем, что «Зенит » и «Динамо » могут быть гибкими в плане тактических схем. Наверное, никто не будет отходить от своего.

«Динамо» будет стараться прессинговать, «Зенит» – брать мяч под контроль, проводить быстрые атаки. Я не думаю, что будет какое-то удивление.

Мы видели на примере «Спартака », что, когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже. Нужно улучшать свое.

Соперник может заставить обороняться, но это футбол, но свою линию точно нужно использовать», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов .