Семшов о матче «Зенит» – «Динамо»: «Не зацикливаюсь на противостоянии тренеров – играют команды. На примере «Спартака» – когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже»
Игорь Семшов дал комментарий в преддверии матча «Зенита» и «Динамо».
26 октября команды сыграют в матче Мир РПЛ.
«Я обычно не зацикливаюсь на противостоянии тренеров. Играют команды.
Мы же понимаем, что «Зенит» и «Динамо» могут быть гибкими в плане тактических схем. Наверное, никто не будет отходить от своего.
«Динамо» будет стараться прессинговать, «Зенит» – брать мяч под контроль, проводить быстрые атаки. Я не думаю, что будет какое-то удивление.
Мы видели на примере «Спартака», что, когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже. Нужно улучшать свое.
Соперник может заставить обороняться, но это футбол, но свою линию точно нужно использовать», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов.
