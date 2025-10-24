  • Спортс
  • Слот о форме Салаха: «Игроки иногда упускают моменты – он тоже человек. Последнее, о чем я беспокоюсь – сможет ли Мо снова начать забивать. Он делал это всю жизнь и продолжит»
Арне Слот уверен, что Мохамед Салах вернет форму.

В среду египтянин не попал в стартовый состав «Ливерпуля» на игру с «Айнтрахтом» в ЛЧ. 

«Игроки иногда упускают моменты – он тоже человек. Мы просто не привыкли к тому, что он не реализует свои шансы.

Главное – это то, что он всегда забивает за «Ливерпуль». Последнее, о чем я беспокоюсь, – сможет ли Мо снова начать забивать. Он делал это всю жизнь, и я ожидаю, что продолжит в ближайшие недели и месяцы.

В составе произошло довольно много изменений, и всем нужно заново выстроить взаимопонимание», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
