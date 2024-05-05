Илич о 19% владения против «Спартака»: «Любой тренер хочет играть в атакующий, красивый футбол. Но для этого нам нужно время»

Теги Спартак премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Саша Илич высказался после матча со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

– Как сейчас оцените психологическое состояние команды?

– Сложно было поменять игру. У нас было мало времени. До конца сезона осталось три матча. Когда у нас будет больше времени, мы сможем перейти на другое качество игры. Но для этого нам нужно время. Безусловно, команда должна оставаться в премьер-лиге.

– В этом матче «Пари НН» владел мячом 19 процентов времени. Сколько вам нужно, чтобы привить команде свой футбол?

– Конечно, и соперник хочет играть с мячом. Сложно сказать. Любой тренер хочет играть в атакующий, красивый футбол. Но для этого нам нужно время, – сказал главный тренер «Пари НН».

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2 комментария
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Ответ igls54
Спартак еще не потерял шансов на ЛЧ, поэтому НН вполне достойно смотрелся.
если выиграют кубок, то в групповой турнир могут попасть
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