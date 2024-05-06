«Золотое очко». Гендиректор «Пари НН» о 0:0 со «Спартаком»
Давид Мелик-Гусейнов высказался о ничьей со «Спартаком» .
«Пари НН» поделил очки с красно-белыми (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
– Считаю, что парни хорошо отработали. Команду большую часть подготовительного цикла вел Хазов. Саша Илич только вчера присоединился к команде. Тем не менее он ввел определенные коррективы. Безусловно, сегодня я увидел их на поле. Команда билась до последней минуты и показала хороший футбол.
– Насколько важно было реабилитироваться после серии поражений?
– Очень важно. Это было золотое очко. Очень важный матч для нас. Да, победы не случилось. Но мы и не проиграли: как и по игре, так и в целом команда сплотилась, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
Слишкович о 0:0: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им не было интересно забить. Они решили так играть – это нормально. Мы свои моменты не создали»
Уверен, что "Золотое очко" займёт достойное место в личном музее товарища гендиректора.
- Надо бы "двойные" премиальные , босс !
Босс Мелик паша-ага Гусейнов , сидя на золотом очке в туалете :
- Да хоть "пятерные" ! Только после второго "золотого очка" ..