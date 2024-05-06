«Золотое очко». Гендиректор «Пари НН» о 0:0 со «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Хазов Саша Илич Пари НН Спорт-Экспресс Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Давид Мелик-Гусейнов высказался о ничьей со «Спартаком» .

«Пари НН» поделил очки с красно-белыми (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

– Считаю, что парни хорошо отработали. Команду большую часть подготовительного цикла вел Хазов. Саша Илич только вчера присоединился к команде. Тем не менее он ввел определенные коррективы. Безусловно, сегодня я увидел их на поле. Команда билась до последней минуты и показала хороший футбол.

Насколько важно было реабилитироваться после серии поражений?

– Очень важно. Это было золотое очко. Очень важный матч для нас. Да, победы не случилось. Но мы и не проиграли: как и по игре, так и в целом команда сплотилась, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Слишкович о 0:0: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им не было интересно забить. Они решили так играть – это нормально. Мы свои моменты не создали»

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5 комментариев
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Ребята-комментаторы, не подведите)
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Поздравляю Пари НН с первым трофеем в истории!
Уверен, что "Золотое очко" займёт достойное место в личном музее товарища гендиректора.
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На золотой унитаз кто-то заработал...
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Игроки НН на радостях :
- Надо бы "двойные" премиальные , босс !
Босс Мелик паша-ага Гусейнов , сидя на золотом очке в туалете :
- Да хоть "пятерные" ! Только после второго "золотого очка" ..
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Про свое видимо
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