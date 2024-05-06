«Золотое очко». Гендиректор «Пари НН» о 0:0 со «Спартаком»

Давид Мелик-Гусейнов высказался о ничьей со «Спартаком» .

« » поделил очки с красно-белыми (0:0) в 27-м туре Мир .

– Считаю, что парни хорошо отработали. Команду большую часть подготовительного цикла вел Хазов. только вчера присоединился к команде. Тем не менее он ввел определенные коррективы. Безусловно, сегодня я увидел их на поле. Команда билась до последней минуты и показала хороший футбол.

– Насколько важно было реабилитироваться после серии поражений?

– Очень важно. Это было золотое очко. Очень важный матч для нас. Да, победы не случилось. Но мы и не проиграли: как и по игре, так и в целом команда сплотилась, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Слишкович о 0:0: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им не было интересно забить. Они решили так играть – это нормально. Мы свои моменты не создали»