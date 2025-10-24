Слот о «Ливерпуле»: «Главное отличие сезона – стили соперников. 178 длинных передач в семи матчах АПЛ, еще 59 против «МЮ». Мы создаем больше всех с игры»
Арне Слот поделился мыслями о стиле соперников в АПЛ.
На данный момент «Ливерпуль» находится на четвертой позиции в таблице АПЛ.
«Люди акцентируют внимание на разных вещах. Посмотрите на второй тайм матча с «Айнтрахтом» и первый в игре с «Манчестер Юнайтед». Это был одинаковый контроль игры с нашей стороны. Но при этом счет на табло – разный.
Мы создаем больше всех моментов с игры. Но пропускаем по большей части из-за того, что нам приходится отыгрываться. У соперника не было моментов, когда мы повели 3:1 против «Айнтрахта».
Главное отличие этого сезона – стили соперников. 178 длинных передач в первых семи матчах АПЛ. Потом еще 59 против «Манчестер Юнайтед».
Чтобы преодолеть это, нужен какой-то волшебный эпизод или стандартное положение», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
