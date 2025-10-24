Араухо о Винисиусе: «Потрясающий игрок. Мне нравятся такие: смелые, агрессивные. Мне без разницы, что он говорит за пределами поля»

Рональду Араухо нравится игра Винисиуса.

«Винисиус – потрясающий игрок. Каждый раз, когда мы сталкивались на поле, он вел себя очень профессионально. Он заставляет тебя показывать все лучшее, что в тебе есть. Так делают топ-игроки – они раскрывают потенциал соперника в таких дуэлях.

Мне нравятся такие футболисты, как Винисиус: смелые, агрессивные. А то, что он говорит за пределами поля, – мне без разницы. Важно то, что он делает на поле», – сказал защитник «Барселоны».

В воскресенье «Реал » примет «Барселону» в 10-и туре Ла Лиги .