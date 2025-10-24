  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Араухо о Винисиусе: «Потрясающий игрок. Мне нравятся такие: смелые, агрессивные. Мне без разницы, что он говорит за пределами поля»
18

Араухо о Винисиусе: «Потрясающий игрок. Мне нравятся такие: смелые, агрессивные. Мне без разницы, что он говорит за пределами поля»

Рональду Араухо нравится игра Винисиуса.

«Винисиус – потрясающий игрок. Каждый раз, когда мы сталкивались на поле, он вел себя очень профессионально. Он заставляет тебя показывать все лучшее, что в тебе есть. Так делают топ-игроки – они раскрывают потенциал соперника в таких дуэлях.

Мне нравятся такие футболисты, как Винисиус: смелые, агрессивные. А то, что он говорит за пределами поля, – мне без разницы. Важно то, что он делает на поле», – сказал защитник «Барселоны».

В воскресенье «Реал» примет «Барселону» в 10-и туре Ла Лиги

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?526 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoРональд Араухо
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoКласико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с клубом испанской медиалиги
сегодня, 09:20
Рэшфорд перед класико: «Барса» не в лучшей форме, но все равно в хорошем положении. Покажем свою лучшую версию – станем одной из лучших команд в мире»
сегодня, 04:22
Маркус Рэшфорд: «Класико – самый большой матч в футболе, самый просматриваемый в мире, нечто особенное. «Барселоне» важно контролировать игру настолько, насколько это возможно»
вчера, 21:07
Главные новости
50% акций «Урала» выставлено на продажу Свердловской областью. Цена – 1000 рублей за штуку, продать хотят 12 050 акций
13 минут назад
Рафинья пропустит класико, участие Кунде под вопросом. Оба не тренировались с командой сегодня
25 минут назад
Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 9-й
52 минуты назад
Солари о борще на базе «Спартака»: «Очень насыщенный вкус. Я не фанат супов, но этот был хорошим»
сегодня, 10:32
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела: о непредоставлении преимущества пешеходу, езде без ОСАГО и остановке на пешеходном переходе
сегодня, 10:29
Руководство «Спартака» попросило Кахигао подготовить альтернативные тренерские кандидатуры, помимо Гарсии (Metaratings)
сегодня, 10:24
Игру «Зенит» – «Динамо» в 13-м туре РПЛ обслужит арбитр Сухой. На «Краснодар» – «Рубин» назначен Чистяков
сегодня, 10:14
Нигматуллин о суде с бывшей женой: «Общественность неадекватно восприняла мои проблемы. Я начал испытывать негативную энергию. Люди говорили, что мне так и надо – крайне некрасиво»
сегодня, 10:10
«Роналду – лучший игрок мира, потому что умеет адаптироваться. Месси никогда не приходилось перестраивать столько аспектов игры». Воспитанник «МЮ» Симпсон о Криштиану и Лео
сегодня, 10:06
«Бавария» интересуется Шлоттербеком из «Боруссии» и Гехи. За англичанином также следят «Реал» и «Ливерпуль»
сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Илия Топурия: «Реал» олицетворяет для меня решительность, преодоление, нежелание сдаваться. Мой прогноз на класико – победа «Мадрида»
12 минут назад
Семак на вопрос о том, что «Динамо» при Карпине стало слабее: «Так кажется. У каждого тренера свое видение. Команды Карпина играют интенсивно, в высокий прессинг»
27 минут назад
Литвинов о контракте со «Спартаком»: «Сказал, что не собираюсь рассматривать предложения от других клубов из России – не могу представить себя в футболке ни одного из них. Только с ромбиком на груди»
37 минут назад
Нигматуллин об отстранении России: «Идет политика двойных стандартов. Израилю позволительны многие вещи. Весь мир ждет, когда это все закончится»
49 минут назад
Слот о форме Салаха: «Игроки иногда упускают моменты – он тоже человек. Последнее, о чем я беспокоюсь – сможет ли Мо снова начать забивать. Он делал это всю жизнь и продолжит»
сегодня, 10:55
«Интер» готов предложить 58 млн евро за Паса. У «Реала» есть 50% прав на хавбека «Комо» (Tyc Sports)
сегодня, 10:47
Семшов о матче «Зенит» – «Динамо»: «Не зацикливаюсь на противостоянии тренеров – играют команды. На примере «Спартака» – когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже»
сегодня, 09:55
«Зенит» может подписать 20-летнего бразильца Уоллеса Яна из-за возможного ухода Кассьерры (Legalbet)
сегодня, 09:43
Дайч опроверг, что ел червей во время карьеры игрока: «Это миф. Я поднимал червя с пола и делал вид, что проглотил: «Мммм, как вкусно». Одноклубник решил, что мой хриплый голос из-за этого»
сегодня, 09:40
Чемпионат Франции. «Париж» против «Нанта», «Брест» примет «ПСЖ» в субботу
сегодня, 09:30