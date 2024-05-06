Валерий Овчинников об Абаскале: «Сколько времени в клубе терпели великого тренера? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой?»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Овчинников Валерий Карпин Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Валерий Овчинников высказался о тренерах «Спартака».

– Понимаете ставку «Спартака» на иностранных тренеров?

– С ними удобнее. Они лояльнее, сговорчивее. Я считаю, что есть среди российских тренеров достойные кандидатуры. Черчесов, Карпин...

– Допускаете, что Слишковича все-таки оставят у руля команды?

– От моего мнения что-то зависит? Ну я могу рассуждать, говорить вслух. И что?

Сколько времени в клубе терпели великого тренера Абаскаля? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Вот и пойди разберись, какая там логика. Кто за ним стоял? Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой? – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».

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7 комментариев
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Вот доколебались до прыжков и скачков. Сами угрюмые и другим так же надо!
Гвардиола будет скакать в РПЛ на бровке, тоже будете поливать?
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Кто ещë не обосрал Абаскаля? Благодатная тема, тем более он уже далеко. От этого любой тренер не застрахован - выиграл две - три игры, герой, молоток, верной дорогой ведëт клуб. Проиграл пару игр - дилетант, гнать его в три шеи.
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Да чего все "эксперты" и "заслуженные тренеры" докопались до "прыгает по бровке"? А Газзаев не носился что ли, не жестикулировал активно? А Юрий Палыч бутылки не пинал в порыве эмоций? А Хави, что недавно психанул и пнул заграждение, тоже теперь плохой тренер?

Или лучше, чтобы все тренеры, как Романцев - сел на лавку, закурил и сидит на месте? Так курить теперь тоже нельзя.
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Так Абаскаль даже в подпрыгиваниях, подскоках и пробежках был не лучшим в Спартаке, до уровня Тедеско не дотянул.
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Непонятно, кто вышел из запоя и все пропустил? Журналюхи из СЭ или старый пердун Овчинников? Але, Абаскаля уже уволили. Успокойтесь.
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