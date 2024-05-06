Валерий Овчинников об Абаскале: «Сколько времени в клубе терпели великого тренера? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой?»
Валерий Овчинников высказался о тренерах «Спартака».
– Понимаете ставку «Спартака» на иностранных тренеров?
– С ними удобнее. Они лояльнее, сговорчивее. Я считаю, что есть среди российских тренеров достойные кандидатуры. Черчесов, Карпин...
– Допускаете, что Слишковича все-таки оставят у руля команды?
– От моего мнения что-то зависит? Ну я могу рассуждать, говорить вслух. И что?
Сколько времени в клубе терпели великого тренера Абаскаля? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Вот и пойди разберись, какая там логика. Кто за ним стоял? Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой? – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».
Гвардиола будет скакать в РПЛ на бровке, тоже будете поливать?
Или лучше, чтобы все тренеры, как Романцев - сел на лавку, закурил и сидит на месте? Так курить теперь тоже нельзя.