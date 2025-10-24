Илия Топурия: «Реал» олицетворяет для меня решительность, преодоление, нежелание сдаваться. Мой прогноз на класико – победа «Мадрида»

Илия Топурия объяснил, почему поддерживает «Реал».

26 октября в матче Ла Лиги сыграют «Реал» и «Барселона».

– Вы большой поклонник футбола, а в эти выходные пройдет класико. Ваш прогноз?

– Я всегда за «Реал». Что бы ни случилось. Мой прогноз – победа «Мадрида ».

– Откуда у вас страсть к футболу и «Реалу»?

– С детства я был увлечен футболом. В детстве мы часто проводили много времени с друзьями по соседству, в школе. Футбол объединяет многих. Я всегда любил его, всегда был болельщиком «Реала».

Есть вещи, которые ты выбираешь сам, а есть вещи, которые выбирают тебя. Думаю, фанаты «Реала» выбрали меня, потому что они всегда прививали мне что-то уникальное, то, чего не прививала ни одна другая команда.

Помню, как смотрел матчи команды, и я даже говорил об этом с Серхио Рамосом . Он мне нравился больше всех, и я всегда носил его футболку, когда был маленьким. Возможность встретиться лично и провести с ним немного времени – это потрясающе.

Думаю, что «Реал» всегда олицетворял для меня похожие ценности, как и для всех. Решительность, преодоление препятствий, вера и тот факт, что, как бы ни было тяжело, никогда не сдаваться. Что всегда можно добиться лучшего результата и всегда можно переломить ситуацию.

Я всегда был твердо уверен в этих ценностях и всегда хотел продолжать их отстаивать, – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия .