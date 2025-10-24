  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» готов предложить 58 млн евро за Паса. У «Реала» есть 50% прав на хавбека «Комо» (Tyc Sports)
13

«Интер» готов предложить 58 млн евро за Паса. У «Реала» есть 50% прав на хавбека «Комо» (Tyc Sports)

«Интер» рассчитывает приобрести Нико Паса.

В этом сезоне 21-летний атакующий полузащитник «Комо» забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 7 матчах Серии А.

По информации Tyc Sports, миланский клуб готов сделать предложение в размере 58 миллионов евро за хавбека.

Отмечается, что «Интер» уже контактировал с окружением футболиста.

Напомним, что 50 процентов прав на Нико Паса принадлежит «Реалу», который, как сообщалось ранее, может в следующем году перейти в мадридский клуб.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?525 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
logoНико Пас
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoКомо
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
50% акций «Урала» выставлено на продажу Свердловской областью. Цена – 1000 рублей за штуку, продать хотят 12 050 акций
13 минут назад
Рафинья пропустит класико, участие Кунде под вопросом. Оба не тренировались с командой сегодня
25 минут назад
Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 9-й
52 минуты назад
Араухо о Винисиусе: «Потрясающий игрок. Мне нравятся такие: смелые, агрессивные. Мне без разницы, что он говорит за пределами поля»
сегодня, 10:45
Солари о борще на базе «Спартака»: «Очень насыщенный вкус. Я не фанат супов, но этот был хорошим»
сегодня, 10:32
В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела: о непредоставлении преимущества пешеходу, езде без ОСАГО и остановке на пешеходном переходе
сегодня, 10:29
Руководство «Спартака» попросило Кахигао подготовить альтернативные тренерские кандидатуры, помимо Гарсии (Metaratings)
сегодня, 10:24
Игру «Зенит» – «Динамо» в 13-м туре РПЛ обслужит арбитр Сухой. На «Краснодар» – «Рубин» назначен Чистяков
сегодня, 10:14
Нигматуллин о суде с бывшей женой: «Общественность неадекватно восприняла мои проблемы. Я начал испытывать негативную энергию. Люди говорили, что мне так и надо – крайне некрасиво»
сегодня, 10:10
«Роналду – лучший игрок мира, потому что умеет адаптироваться. Месси никогда не приходилось перестраивать столько аспектов игры». Воспитанник «МЮ» Симпсон о Криштиану и Лео
сегодня, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
Илия Топурия: «Реал» олицетворяет для меня решительность, преодоление, нежелание сдаваться. Мой прогноз на класико – победа «Мадрида»
12 минут назад
Семак на вопрос о том, что «Динамо» при Карпине стало слабее: «Так кажется. У каждого тренера свое видение. Команды Карпина играют интенсивно, в высокий прессинг»
27 минут назад
Литвинов о контракте со «Спартаком»: «Сказал, что не собираюсь рассматривать предложения от других клубов из России – не могу представить себя в футболке ни одного из них. Только с ромбиком на груди»
37 минут назад
Нигматуллин об отстранении России: «Идет политика двойных стандартов. Израилю позволительны многие вещи. Весь мир ждет, когда это все закончится»
49 минут назад
Слот о форме Салаха: «Игроки иногда упускают моменты – он тоже человек. Последнее, о чем я беспокоюсь – сможет ли Мо снова начать забивать. Он делал это всю жизнь и продолжит»
сегодня, 10:55
Семшов о матче «Зенит» – «Динамо»: «Не зацикливаюсь на противостоянии тренеров – играют команды. На примере «Спартака» – когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже»
сегодня, 09:55
«Зенит» может подписать 20-летнего бразильца Уоллеса Яна из-за возможного ухода Кассьерры (Legalbet)
сегодня, 09:43
Дайч опроверг, что ел червей во время карьеры игрока: «Это миф. Я поднимал червя с пола и делал вид, что проглотил: «Мммм, как вкусно». Одноклубник решил, что мой хриплый голос из-за этого»
сегодня, 09:40
Чемпионат Франции. «Париж» против «Нанта», «Брест» примет «ПСЖ» в субботу
сегодня, 09:30
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 09:05