«Интер» готов предложить 58 млн евро за Паса. У «Реала» есть 50% прав на хавбека «Комо» (Tyc Sports)
«Интер» рассчитывает приобрести Нико Паса.
В этом сезоне 21-летний атакующий полузащитник «Комо» забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 7 матчах Серии А.
По информации Tyc Sports, миланский клуб готов сделать предложение в размере 58 миллионов евро за хавбека.
Отмечается, что «Интер» уже контактировал с окружением футболиста.
Напомним, что 50 процентов прав на Нико Паса принадлежит «Реалу», который, как сообщалось ранее, может в следующем году перейти в мадридский клуб.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
