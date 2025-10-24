Дайч опроверг, что ел червей во время карьеры игрока: «Это миф. Я поднимал червя с пола и делал вид, что проглотил: «Мммм, как вкусно». Одноклубник решил, что мой хриплый голос из-за этого»

Шон Дайч опроверг слухи о том, что он ел живых червей.

С 1997 по 1999 годы Дайч играл за «Бристоль Сити». Бывший партнер Шона по команде Сорен Андерсен утверждал, что нынешний тренер «Ноттингем Форест» якобы ел червей, поэтому у него такой хриплый голос.

«Боюсь, это всего лишь миф. Сорен был отличным парнем. У меня было одно номерное выступление для ребят: я поднял червя с пола, поднес его ко рту и сказал: «Мммм, как вкусно». Червь извивался, и казалось, будто я его проглотил, но, конечно, я вернул его обратно на пол.

Сорен этого не совсем понял, и годы спустя решил, что мой хриплый голос – из-за того, что я ел червей. Отличный парень, отличный игрок, но, если честно, чувством юмора он особо не славился», – сказал тренер «Ноттингем Форест» Дайч.