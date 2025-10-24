ВидеоСпортс’’ покажет товарищеские матчи женской сборной России. Команда Юрия Красножана сыграет с Северной Македонией сегодня в 15:00
Россиянки проведут две игры экспериментальным составом.
Женская сборная России по футболу проводит сбор в Северной Македонии, там запланированы два товарищеских матча с местной сборной. Оба смотрите в прямом эфире на ВидеоСпортсе’’.
Первый пройдет сегодня, в пятницу, и начнется в 15:00 мск.
Главный тренер сборной России Юрий Красножан вызвал на сбор футболисток 2002-2006 года рождения, чтобы оценить развитие этого поколения и не отвлекать от игр за клубы лидеров в концовке чемпионата.
Наши сыграют с Северной Македонией. А почему она вообще северная и где тогда южная?
Опубликовано: Sports
Источник: ВидеоСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости