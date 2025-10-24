Гвардиола про АПЛ: «Ман Сити» выбыл из гонки за титул» – так считали после 2-3 матчей. Теперь уже говорят, что из нее выбыл «Ливерпуль». Эксперты все знают после 5 игр»
Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионский титул в АПЛ.
На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Арсенал», имеющий 19 баллов в активе после 8 матчей.
«После первых двух-трех матчей считалось, что «Манчестер Сити» выбыл из чемпионской гонки. Теперь уже говорят, что из нее выбыл «Ливерпуль». Но я могу сказать вам – они еще вернутся.
Эксперты, специалисты, бывшие футболисты – они знают все, что произойдет после пяти игр. Я же так не могу. Я всегда жду 10-15 матчей, чтобы точно понять, что происходит.
Но думаю, что, безусловно, «Ливерпуль» и «Арсенал» будут в чемпионской гонке. Будет и кто-то еще. Надеюсь, и мы сможем быть среди них», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
