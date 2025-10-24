  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола про АПЛ: «Ман Сити» выбыл из гонки за титул» – так считали после 2-3 матчей. Теперь уже говорят, что из нее выбыл «Ливерпуль». Эксперты все знают после 5 игр»
16

Гвардиола про АПЛ: «Ман Сити» выбыл из гонки за титул» – так считали после 2-3 матчей. Теперь уже говорят, что из нее выбыл «Ливерпуль». Эксперты все знают после 5 игр»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионский титул в АПЛ.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Арсенал», имеющий 19 баллов в активе после 8 матчей.

«После первых двух-трех матчей считалось, что «Манчестер Сити» выбыл из чемпионской гонки. Теперь уже говорят, что из нее выбыл «Ливерпуль». Но я могу сказать вам – они еще вернутся.

Эксперты, специалисты, бывшие футболисты – они знают все, что произойдет после пяти игр. Я же так не могу. Я всегда жду 10-15 матчей, чтобы точно понять, что происходит.

Но думаю, что, безусловно, «Ливерпуль» и «Арсенал» будут в чемпионской гонке. Будет и кто-то еще. Надеюсь, и мы сможем быть среди них», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?757 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гари Линекер: «Как только переходишь в «Барсу», тебе уже не нравится «Реал». Тебе объясняют, что это выходит за рамки футбола – там и политика, и история, начинающаяся еще с Франко»
18 минут назад
Ударившего пешехода судью Захарова отстранили от работы на матчах Первой лиги. Арбитр снят с сегодняшней игры «КАМАЗ» – «Енисей» (Sport Baza)
27 минут назадВидео
Слот о «Ливерпуле»: «Главное отличие сезона – стили соперников. 178 длинных передач в первых семи матчах АПЛ, потом еще 59 против «МЮ». Мы создаем больше всех с игры»
38 минут назад
Эндрик хочет уйти в аренду зимой в клуб топ-5 лиг, участвующий в еврокубках, либо в «Бенфику», «Порту» или «Спортинг». Стиль игры команды должен быть атакующим (ESPN)
39 минут назад
Северная Македония – Россия. Женская сборная России ведет 1:0 в товарищеском матче, Спортс’’ показывает в прямом эфире
51 минуту назадВидео
50% акций «Урала» выставлено на продажу Свердловской областью. Цена – 1000 рублей за штуку, продать хотят 12 050 акций
сегодня, 11:44
Рафинья пропустит класико, участие Кунде под вопросом. Оба не тренировались с командой сегодня
сегодня, 11:32
Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 9-й
сегодня, 11:05
Араухо о Винисиусе: «Потрясающий игрок. Мне нравятся такие: смелые, агрессивные. Мне без разницы, что он говорит за пределами поля»
сегодня, 10:45
Солари о борще на базе «Спартака»: «Очень насыщенный вкус. Я не фанат супов, но этот был хорошим»
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки «Серик Беледиеспор» Садыгова и Юрана бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат. Футболисты дали время до ноября, иначе заявят о нарушении обязательств (Ajansspor)
6 минут назад
Илия Топурия: «Реал» олицетворяет для меня решительность, преодоление, нежелание сдаваться. Мой прогноз на класико – победа «Мадрида»
сегодня, 11:45
Семак на вопрос о том, что «Динамо» при Карпине стало слабее: «Так кажется. У каждого тренера свое видение. Команды Карпина играют интенсивно, в высокий прессинг»
сегодня, 11:30
Литвинов о контракте со «Спартаком»: «Сказал, что не собираюсь рассматривать предложения от других клубов из России – не могу представить себя в футболке ни одного из них. Только с ромбиком на груди»
сегодня, 11:20
Нигматуллин об отстранении России: «Идет политика двойных стандартов. Израилю позволительны многие вещи. Весь мир ждет, когда это все закончится»
сегодня, 11:08
Слот о форме Салаха: «Игроки иногда упускают моменты – он тоже человек. Последнее, о чем я беспокоюсь – сможет ли Мо снова начать забивать. Он делал это всю жизнь и продолжит»
сегодня, 10:55
«Интер» готов предложить 58 млн евро за Паса. У «Реала» есть 50% прав на хавбека «Комо» (Tyc Sports)
сегодня, 10:47
Семшов о матче «Зенит» – «Динамо»: «Не зацикливаюсь на противостоянии тренеров – играют команды. На примере «Спартака» – когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже»
сегодня, 09:55
«Зенит» может подписать 20-летнего бразильца Уоллеса Яна из-за возможного ухода Кассьерры (Legalbet)
сегодня, 09:43
Дайч опроверг, что ел червей во время карьеры игрока: «Это миф. Я поднимал червя с пола и делал вид, что проглотил: «Мммм, как вкусно». Одноклубник решил, что мой хриплый голос из-за этого»
сегодня, 09:40