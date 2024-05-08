Кроос проводит 150-й матч в ЛЧ – 7-й результат в истории. Больше всех у Роналду – 183, у Месси – 163

Тони Кроос играет свой 150-й матч в Лиге чемпионов.

Мадридский «Реал» играет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Этот матч стал 150-м в главном еврокубковом турнире для полузащитника « » Тони Крооса. Он провел 41 матч в Лиге чемпионов в составе «Баварии» и 109 игр за «Реал».

Кроос занимает 7-е место по этому показателю (без учета матчей квалификации ЛЧ) после (183), Икера Касильяса (177), (163), (152), Хави (151) и Томаса Мюллера (150).

Первая полуфинальная игра между этими командами на прошлой неделе стала 150-й в Лиге чемпионов для полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера. Сегодня немец остался в запасе.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария». Начало – в 22:00 по московскому времени.