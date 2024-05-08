Кроос проводит 150-й матч в ЛЧ – 7-й результат в истории. Больше всех у Роналду – 183, у Месси – 163

Теги Бавария Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Хави Лионель Месси Икер Касильяс Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Тони Кроос Томас Мюллер Футбол

Тони Кроос играет свой 150-й матч в Лиге чемпионов.

Мадридский «Реал» играет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Этот матч стал 150-м в главном еврокубковом турнире для полузащитника «Мадрида» Тони Крооса. Он провел 41 матч в Лиге чемпионов в составе «Баварии» и 109 игр за «Реал». 

Кроос занимает 7-е место по этому показателю (без учета матчей квалификации ЛЧ) после Криштиану Роналду (183), Икера Касильяса (177), Лионеля Месси (163), Карима Бензема (152), Хави (151) и Томаса Мюллера (150). 

Первая полуфинальная игра между этими командами на прошлой неделе стала 150-й в Лиге чемпионов для полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера. Сегодня немец остался в запасе.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария». Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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5 комментариев
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Легенда, надеюсь еще много матчей впереди в его карьере!
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Что всегда удивляло и восхищало в Кроосе, помимо естественно таланта и работоспособности, его удивительное хладнокровие! Там, где занервничали бы даже змеи и панды, Кроос прищуривался и решал
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Кросс само спокойствие, такое видел в футболе для него это очередной матч. Опыт гигантский
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Ответ Этот Райола хочет денег
Что всегда удивляло и восхищало в Кроосе, помимо естественно таланта и работоспособности, его удивительное хладнокровие! Там, где занервничали бы даже змеи и панды, Кроос прищуривался и решал
Мне мой тренер в детстве говорил - что уровень мастерства игрока определяется способностью держать паузу.
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