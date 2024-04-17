Мбаппе делит 9-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ c Шевченко и Златаном – по 48 голов. Рекорд у Роналду – 140

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Килиан Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Форвард «ПСЖ» оформил дубль в ответном матче 1/4 финала с «Барселоной» (4:1).

Теперь у 25-летнего игрока 48 голов в Лиге чемпионов. Он делит девятое место по голам в истории турнира со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов (без учета голов в квалификации):

1. Криштиану Роналду – 140 голов*

2. Лионель Месси – 129

3. Роберт Левандовски – 94

4. Карим Бензема – 90

5. Рауль – 71

6. Руд ван Нистелрой – 56

7. Томас Мюллер – 54

8. Тьерри Анри – 50

9-11. Килиан Мбаппе – 48

9-11. Златан Ибрагимович – 48

9-11. Андрей Шевченко – 48

Отметим, что Альфредо Ди Стефано забил 49 голов в Кубке европейских чемпионов. УЕФА не учитывает его результат в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

* – несмотря на то, что голы в квалификации не учитываются, УЕФА иногда указывает, что у Роналду 141 гол – с учетом мяча в ворота «Дебрецена» за «Манчестер Юнайтед» в квалификации в 2005 году.

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106 комментариев
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140 🚀
+142
-19
+123
Какая же угрожающая цифра 140 все таки
+118
-11
+107
Ответ Подкат Мальдини
Какая же угрожающая цифра 140 все таки
Должно было быть больше, если бы не лысый тренер и это не Зидан и не Гвардиола.
+74
-13
+61
140 ….
+57
-10
+47
140 !!! И тут пишут ещё всякие, что это не величайший игрок современности!Причина понятна:красные носы жмут,возникает недостаток кислорода и отсюда бредовый поток букв.
+61
-24
+37
Ответ Наталья Цветаева
Пояснительную бригаду можно?
Если б Хаг не выдавил Роналду из МЮ, то и МЮ бы сейчас в ЛЧ играл, и Роналду забивал в турнире.
С уважением,
Ваш КО.
+52
-16
+36
Ответ Гамарджоба Генацвале
140 !!! И тут пишут ещё всякие, что это не величайший игрок современности!Причина понятна:красные носы жмут,возникает недостаток кислорода и отсюда бредовый поток букв.
Ну, самый результативный нападающий, это да. А вот по поводу величайшего игрока, там есть варианты.
+36
-13
+23
Великий Криштиану недосягаем

Но Мбаппе может стать обладателем ЗМ в Великом Мадриде
+38
-18
+20
Ответ Гамарджоба Генацвале
140 !!! И тут пишут ещё всякие, что это не величайший игрок современности!Причина понятна:красные носы жмут,возникает недостаток кислорода и отсюда бредовый поток букв.
Если взять статус чисто в плей оф, то ещё краше будет выглядеть
+25
-6
+19
Ответ Эрнандес Эрнандес
140 🚀
Есть ориентир для Мбаппе и прочих претендентов на ЗМ☝️
+17
-2
+15
Ответ Наталья Цветаева
Пояснительную бригаду можно?
7HG
+17
-3
+14
140 мячей за всю профессиональную карьеру даже неплохо, а тут 140 только в ЛЧ, с самом тяжелом клубном чемпионате.
+15
-4
+11
А помните когда Криш отчалил из Европы, месибои надеялись, что лёньчик теперь легко побьёт его рекорды ЛЧ 😂
+16
-7
+9
У Левандовски несмотря на почти сотню голов, по настоящемы важных кажется штук 5 от силы.
+14
-8
+6
Ответ los merengues
Если б Хаг не выдавил Роналду из МЮ, то и МЮ бы сейчас в ЛЧ играл, и Роналду забивал в турнире. С уважением, Ваш КО.
Сколько забил в прошлом сезоне в группе ЛЕ?
+8
-2
+6
Ответ MVL
Должно было быть больше, если бы не лысый тренер и это не Зидан и не Гвардиола.
В том конфликте виновен не только тренер. Не забывай как сезон начинался!
+9
-3
+6
Игрушке по привычке двушку положил,теперь может и отдохнуть)
+15
-9
+6
Ответ Геннадий Тимченко
Есть ориентир для Мбаппе и прочих претендентов на ЗМ☝️
*для месси
+16
-11
+5
Убрали патлатку с команды, и сразу в 1.2 залетели
+8
-4
+4
Ответ MVL
Должно было быть больше, если бы не лысый тренер и это не Зидан и не Гвардиола.
Пояснительную бригаду можно?
+7
-4
+3
вроде бы Роналду не должен догнать т.к. почти пол карьеры позади, но в связи с реформой лч добавятся матчи, так что скорее всего догонит
+4
-1
+3
Ответ И здесь и там
вроде бы Роналду не должен догнать т.к. почти пол карьеры позади, но в связи с реформой лч добавятся матчи, так что скорее всего догонит
Роналду после 30 лет забил 63 гола в ЛЧ. Мбаппе сейчас идёт с опережением графика самого Роналду.

Тут дело теперь куда уйдёт Мбаппе и насколько его новая команда будет стабильно в ЛЧ играть.
+4
-1
+3
Ответ MVL
У Левандовски несмотря на почти сотню голов, по настоящемы важных кажется штук 5 от силы.
ну такое, реал моуру в одиночку считай похоронил
+3
0
+3
Ответ И здесь и там
вроде бы Роналду не должен догнать т.к. почти пол карьеры позади, но в связи с реформой лч добавятся матчи, так что скорее всего догонит
Роналду пачками забивать в ЛЧ начал ближе к 26 годам
В теории есть шансы догнать
Но это надо как Роналду на протяжении 7 лет подряд забивать как минимум 10 голов
Роналду к 25 годам годам забил всего 21 мяч
+2
0
+2
Роналдо инопланетянин в ЛЧ был)) Но Мбаппе хорош по своему, у него зато авоська голов на ЧМ уже, может стать лучшим бомбардиром ЧМ в истории, это тоже Достижение огого, поэтому каждому свои рекорды))
+3
-1
+2
Ответ Artuom Batishev
Роналду после 30 лет забил 63 гола в ЛЧ. Мбаппе сейчас идёт с опережением графика самого Роналду. Тут дело теперь куда уйдёт Мбаппе и насколько его новая команда будет стабильно в ЛЧ играть.
Конечно с опережением,насколько я помню Рон первый гол ЛЧ забил на третьем десятке игр😂
+1
0
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
140 !!! И тут пишут ещё всякие, что это не величайший игрок современности!Причина понятна:красные носы жмут,возникает недостаток кислорода и отсюда бредовый поток букв.
Ты с величайшим то не перегибай)
Самый результаьивный да, величайший далеко нет.
Миро Клозе никто величайшим не обзывает за статус лучшего бомбардира ЧМ.
+11
-10
+1
Я капитан очевидность, а не капитан объяснение чужих комментариев.
+1
0
+1
Ответ Невский баклан
Как быстро бежит время! Вроде не так давно Рауль был на первом месте. И по личным причинам ржу над тем чуваком кто комментировал что из Шевченко круче нап чем летучий голландец Нистелрой.
а чего тут ржать шева был по круче голландца
+2
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А когда-то рекорд Рауля казался недосягаем...
+1
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