Мбаппе делит 9-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ c Шевченко и Златаном – по 48 голов. Рекорд у Роналду – 140

Килиан Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Форвард « » оформил дубль в ответном матче 1/4 финала с «Барселоной» (4:1).

Теперь у 25-летнего игрока 48 голов в чемпионов. Он делит девятое место по голам в истории турнира со и Андреем Шевченко.

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов (без учета голов в квалификации):

1. – 140 голов*

2. – 129

3. Роберт Левандовски – 94

4. Карим Бензема – 90

5. Рауль – 71

6. Руд ван Нистелрой – 56

7. Томас Мюллер – 54

8. Тьерри Анри – 50

9-11. Килиан Мбаппе – 48

9-11. Златан Ибрагимович – 48

9-11. Андрей Шевченко – 48

Отметим, что Альфредо Ди Стефано забил 49 голов в Кубке европейских чемпионов. УЕФА не учитывает его результат в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

* – несмотря на то, что голы в квалификации не учитываются, УЕФА иногда указывает, что у Роналду 141 гол – с учетом мяча в ворота «Дебрецена» за «Манчестер Юнайтед» в квалификации в 2005 году.