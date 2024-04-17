Мбаппе делит 9-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ c Шевченко и Златаном – по 48 голов. Рекорд у Роналду – 140
Килиан Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров Лиги чемпионов.
Форвард «ПСЖ» оформил дубль в ответном матче 1/4 финала с «Барселоной» (4:1).
Теперь у 25-летнего игрока 48 голов в Лиге чемпионов. Он делит девятое место по голам в истории турнира со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов (без учета голов в квалификации):
1. Криштиану Роналду – 140 голов*
2. Лионель Месси – 129
3. Роберт Левандовски – 94
4. Карим Бензема – 90
5. Рауль – 71
6. Руд ван Нистелрой – 56
7. Томас Мюллер – 54
8. Тьерри Анри – 50
9-11. Килиан Мбаппе – 48
9-11. Златан Ибрагимович – 48
9-11. Андрей Шевченко – 48
Отметим, что Альфредо Ди Стефано забил 49 голов в Кубке европейских чемпионов. УЕФА не учитывает его результат в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов.
* – несмотря на то, что голы в квалификации не учитываются, УЕФА иногда указывает, что у Роналду 141 гол – с учетом мяча в ворота «Дебрецена» за «Манчестер Юнайтед» в квалификации в 2005 году.
С уважением,
Ваш КО.
Но Мбаппе может стать обладателем ЗМ в Великом Мадриде
Тут дело теперь куда уйдёт Мбаппе и насколько его новая команда будет стабильно в ЛЧ играть.
В теории есть шансы догнать
Но это надо как Роналду на протяжении 7 лет подряд забивать как минимум 10 голов
Роналду к 25 годам годам забил всего 21 мяч
Самый результаьивный да, величайший далеко нет.
Миро Клозе никто величайшим не обзывает за статус лучшего бомбардира ЧМ.