Пеле, Марадона, Яшин, Роналду, Месси, Зидан – в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo
Названы самые влиятельные футболисты в истории.
Британский FourFourTwo составил список из 50 футболистов и футболисток, которые оказали существенное влияние на формирование игры.
Футболисты расположены в алфавитном порядке.
1. Вив Андерсон (Англия)
2. Хосе Леандро Андраде (Уругвай)
3. Освальдо Ардилес (Аргентина)
4. Франко Барези (Италия)
5. Франц Беккенбауэр (Германия)
6. Дэвид Бекхэм (Англия)
7. Джордж Бест (Северная Ирландия)
8. Жан-Марк Босман (Бельгия)
9. Эрик Кантона (Франция)
10. Амадео Каррисо (Аргентина)
11. Джон Чарльз (Уэльс)
12. Йохан Кройфф (Нидерланды)
13. Альфредо Ди Стефано (Аргентина / Испания)
14. Эйсебио (Португалия)
15. Джачинто Факкетти (Италия)
16. Рио Фердинанд (Англия)
17. Тревор Фрэнсис (Англия)
18. Гарринча (Бразилия)
19. Дьюла Грошич (Венгрия)
20. Миа Хэмм (США)
21. Тьерри Анри (Франция)
22. Нандор Хидегкути (Венгрия)
23. Андрес Иньеста (Испания)
24. Филипп Лам (Германия)
25. Клод Макелеле (Франция)
26. Диего Марадона (Аргентина)
27. Марта (Бразилия)
28. Стэнли Мэтьюз (Англия)
29. Билл Маккракен (Северная Ирландия)
30. Лионель Месси (Аргентина)
31. Томас Мюллер (Германия)
32. Хидетоси Наката (Япония)
33. Мануэль Нойер (Германия)
34. Неймар (Бразилия)
35. Антонин Паненка (Чехия)
36. Пеле (Бразилия)
37. Андреа Пирло (Италия)
38. Роналдиньо (Бразилия)
39. Криштиану Роналду (Португалия)
40. Роналдо (Бразилия)
41. Нилтон Сантос (Бразилия)
42. Матиас Зинделар (Австрия)
43. Келли Смит (Англия)
44. Франческо Тотти (Италия)
45. Джейми Варди (Англия)
46. Карлос Воланте (Аргентина)
47. Джордж Веа (Либерия)
48. Иан Райт (Англия)
49. Лев Яшин (СССР, Россия)
50. Зинедин Зидан (Франция)
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Варди выбрался со дна и совершил (вместе с другими) одно из главных чудес в истории футбола.
https://www.youtube.com/watch?v=BOP_A69WMvw
У них на двоих 13 ЗМ,а ты спрашиваешь,что они в футбол принесли?
Есть Варди, но нет кучу других знаковых форвардов
Нет Лобановского
Лучше бы не позорились с такими рейтингами
Возможно, вы путаете с голландцем Джоном Босманом, действительно крутым форвардом, игравшим и забивавшим за Аякс и сб. Голландию 1980-х. Но они даже не родственники, и из разных стран.
а для тренеров у FourFourTwo есть свои рейтинги.
не удивлюсь если они Хави с Интестой поставят ниже Лэмпарда и Стиви