Пеле, Марадона, Яшин, Роналду, Месси, Зидан – в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo

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Названы самые влиятельные футболисты в истории.

Британский FourFourTwo составил список из 50 футболистов и футболисток, которые оказали существенное влияние на формирование игры.

Футболисты расположены в алфавитном порядке.

1. Вив Андерсон (Англия)

2. Хосе Леандро Андраде (Уругвай)

3. Освальдо Ардилес (Аргентина)

4. Франко Барези (Италия)

5. Франц Беккенбауэр (Германия)

6. Дэвид Бекхэм (Англия)

7. Джордж Бест (Северная Ирландия)

8. Жан-Марк Босман (Бельгия)

9. Эрик Кантона (Франция)

10. Амадео Каррисо (Аргентина)

11. Джон Чарльз (Уэльс)

12. Йохан Кройфф (Нидерланды)

13. Альфредо Ди Стефано (Аргентина / Испания)

14. Эйсебио (Португалия)

15. Джачинто Факкетти (Италия)

16. Рио Фердинанд (Англия)

17. Тревор Фрэнсис (Англия)

18. Гарринча (Бразилия)

19. Дьюла Грошич (Венгрия)

20. Миа Хэмм (США)

21. Тьерри Анри (Франция)

22. Нандор Хидегкути (Венгрия)

23. Андрес Иньеста (Испания)

24. Филипп Лам (Германия)

25. Клод Макелеле (Франция)

26. Диего Марадона (Аргентина)

27. Марта (Бразилия)

28. Стэнли Мэтьюз (Англия)

29. Билл Маккракен (Северная Ирландия)

30. Лионель Месси (Аргентина)

31. Томас Мюллер (Германия)

32. Хидетоси Наката (Япония)

33. Мануэль Нойер (Германия)

34. Неймар (Бразилия)

35. Антонин Паненка (Чехия)

36. Пеле (Бразилия)

37. Андреа Пирло (Италия)

38. Роналдиньо (Бразилия)

39. Криштиану Роналду (Португалия)

40. Роналдо (Бразилия)

41. Нилтон Сантос (Бразилия)

42. Матиас Зинделар (Австрия)

43. Келли Смит (Англия)

44. Франческо Тотти (Италия)

45. Джейми Варди (Англия)

46. Карлос Воланте (Аргентина)

47. Джордж Веа (Либерия)

48. Иан Райт (Англия)

49. Лев Яшин (СССР, Россия)

50. Зинедин Зидан (Франция)

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64 комментария
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один из самых влиятельных футболистов в истории футбола Жан-Марк Босман , и это не шутка , он сделал клубный футбол таким каким мы его нынче видим
+41
-1
+40
В алфавитном порядке , что-бы по версии английского журнала , англичанин был на первом месте. Только так он там и может быть
+25
-9
+16
Ответ Сергей Липатов
Комментарий скрыт
Люблю Шеву как болельщик Милана. Но в чем его влияние на игру?

Варди выбрался со дна и совершил (вместе с другими) одно из главных чудес в истории футбола.
+16
-1
+15
Ответ QWertY
Зидан должен быть в топе, он создал «марсельскую рулетку». А что привнесли в футбол условные Кришти и Меси?
Лол, этот трюк и до него практиковали лет 100
+9
-2
+7
Диего Армандович разминается. Смотреть со звуком!
https://www.youtube.com/watch?v=BOP_A69WMvw
+6
0
+6
Если тут есть Хидегкути , то почему нет Ференца Пушкаша?
+6
0
+6
Ответ QWertY
Жаль, что ты был мал, когда Хидегкути творил вещи! Это великий игрок и тренер. Школоло совсем не шарит
Дедуля, по-моему я задал конкретный вопрос "Почему в этом списке нет Ференца Пушкаша?"
+5
0
+5
Ответ QWertY
Зидан должен быть в топе, он создал «марсельскую рулетку». А что привнесли в футбол условные Кришти и Меси?
Самое великое противостояние между игроками в футболе,огромное количество хайлайтов и знаковых моментов,невероятная популяризация футбола
У них на двоих 13 ЗМ,а ты спрашиваешь,что они в футбол принесли?
+5
-1
+4
И ведь до сих пор адепты Акинфеева утверждают, что его величие и значение не меньше Яшина...
+6
-2
+4
Есть Фердинанд, но нет Мальдини
Есть Варди, но нет кучу других знаковых форвардов
Нет Лобановского

Лучше бы не позорились с такими рейтингами
+11
-7
+4
Ответ Cruel Snake
В алфавитном порядке , что-бы по версии английского журнала , англичанин был на первом месте. Только так он там и может быть
В альфавитном, чтобы на спортсе не спорили почему кто то выше кого то
+3
0
+3
Ответ & Co1366
У Яшина на английском языке фамилия с буквы Z начинается?
с буквы Y
+3
0
+3
Ответ Zidan GOAT
Есть Фердинанд, но нет Мальдини Есть Варди, но нет кучу других знаковых форвардов Нет Лобановского Лучше бы не позорились с такими рейтингами
У них в рейтинге лучших игроков СБОРНЫХ Фердинанд стоял выше чем Каннаваро и Неста. У этого издания видимо редактор его персофан либо близкий друг
+3
0
+3
Ответ Makeav
Комментарий удален пользователем
Алфавитный порядок
+3
-1
+2
Зидану снова самое крутое место досталось. перемножили его номера.
+3
-1
+2
Ответ mr kovalsky
В альфавитном, чтобы на спортсе не спорили почему кто то выше кого то
Недооценили они местную публику, которая спорит даже в этом случае)
+3
-1
+2
Ответ QWertY
Лол, именно Зидан ввел этот трюк в массы, лоол
Для детей что смотрят футбол хайлайтами из Ютуба возможно. А так то этот довольной распространенный и известный трюк, сам Зидан кстати вдохновился от Энцо Франческоли и копировал его стиль игры. Даже своего сына назвал Энцо
+2
-1
+1
Ответ QWertY
Жаль, что ты был мал, когда Хидегкути творил вещи! Это великий игрок и тренер. Школоло совсем не шарит
Пушкаш тоже
+1
0
+1
Ответ Vladimir Zinkov
Да и игрок был великий.
Учите матчасть. Игрок он был никакой. Этот бельгиец вошёл в историю только своим делом, изменившим всё европейское футбольное законодательство.

Возможно, вы путаете с голландцем Джоном Босманом, действительно крутым форвардом, игравшим и забивавшим за Аякс и сб. Голландию 1980-х. Но они даже не родственники, и из разных стран.
+1
0
+1
марта ?)))? ахаахахаахах клоунада.
0
0
0
Ответ savik-A.M.
один из самых влиятельных футболистов в истории футбола Жан-Марк Босман , и это не шутка , он сделал клубный футбол таким каким мы его нынче видим
Да и игрок был великий.
+2
-2
0
Ответ Vladimir Zinkov
Да и игрок был великий.
как игрок он был более чем средний , но это человек который изменил все , когда следим за трансферами и тому подобное , это его заслуга
0
0
0
Ответ QWertY
Лол, именно Зидан ввел этот трюк в массы, лоол
Типа в Химках во дворах начали крутить марсельскую рулетку массово.
0
0
0
Ответ Zidan GOAT
Есть Фердинанд, но нет Мальдини Есть Варди, но нет кучу других знаковых форвардов Нет Лобановского Лучше бы не позорились с такими рейтингами
Лобановский не был великим футболистом,
а для тренеров у FourFourTwo есть свои рейтинги.
0
0
0
Ответ Alex1104
Алфавитный порядок
Спасибо, пропустил это уточнение.
+1
-1
0
Ответ QWertY
Суждения сам строишь так же да свои?
Нет, я никогда не опираюсь на мнение большинства, тем более если речь идет о том что я знаю
0
0
0
Ответ Иван Лапин
1. Вив Андерсон. И тут глаза на лоб лезут. Хорошо потом прочитал про алфавитный порядок.
Очень хорошее имя. Можно читать слева направо, можно и справа налево.
0
0
0
есть Томас Мюллер но нет Герта Мюллера? Ок, не страшно фамилия ж есть в списке, чё еще надо...
0
0
0
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Читать статью надо было: "... Расположены в алфавитном порядке".
+2
-2
0
Ответ Arthur Jacob
У них в рейтинге лучших игроков СБОРНЫХ Фердинанд стоял выше чем Каннаваро и Неста. У этого издания видимо редактор его персофан либо близкий друг
бриты любят пиарить своих
не удивлюсь если они Хави с Интестой поставят ниже Лэмпарда и Стиви
+1
-1
0
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