Пеле, Марадона, Яшин, Роналду, Месси, Зидан – в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo

Названы самые влиятельные футболисты в истории.

Британский FourFourTwo составил список из 50 футболистов и футболисток, которые оказали существенное влияние на формирование игры.

Футболисты расположены в алфавитном порядке.

1. Вив Андерсон (Англия)

2. Хосе Леандро Андраде ( )

3. (Аргентина)

4. (Италия)

5. (Германия)

6. (Англия)

7. (Северная Ирландия)

8. Жан-Марк Босман ( )

9. (Франция)

10. Амадео Каррисо (Аргентина)

11. Джон Чарльз ( )

12. Йохан Кройфф ( )

13. Альфредо Ди Стефано (Аргентина / Испания)

14. Эйсебио (Португалия)

15. Джачинто Факкетти (Италия)

16. Рио Фердинанд (Англия)

17. Тревор Фрэнсис (Англия)

18. Гарринча (Бразилия)

19. Дьюла Грошич (Венгрия)

20. Миа Хэмм (США)

21. Тьерри Анри (Франция)

22. Нандор Хидегкути (Венгрия)

23. Андрес Иньеста (Испания)

24. Филипп Лам (Германия)

25. Клод Макелеле (Франция)

26. Диего Марадона (Аргентина)

27. Марта (Бразилия)

28. Стэнли Мэтьюз (Англия)

29. Билл Маккракен (Северная Ирландия)

30. Лионель Месси (Аргентина)

31. Томас Мюллер (Германия)

32. Хидетоси Наката (Япония)

33. Мануэль Нойер (Германия)

34. Неймар (Бразилия)

35. Антонин Паненка (Чехия)

36. Пеле (Бразилия)

37. Андреа Пирло (Италия)

38. Роналдиньо (Бразилия)

39. Криштиану Роналду (Португалия)

40. Роналдо (Бразилия)

41. Нилтон Сантос (Бразилия)

42. Матиас Зинделар (Австрия)

43. Келли Смит (Англия)

44. Франческо Тотти (Италия)

45. Джейми Варди (Англия)

46. Карлос Воланте (Аргентина)

47. Джордж Веа (Либерия)

48. Иан Райт (Англия)

49. Лев Яшин (СССР, Россия)

50. Зинедин Зидан (Франция)

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