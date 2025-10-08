Лидер правой партии Фарадж о словах Невилла про «злых белых мужчин»: «Гари оторван от реальности и винит тех, кто ему платит, а не безумных исламистов, убивающих невинных людей»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах, сочтя ее разжигающей ненависть: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста».
«Он обвиняет белых мужчин среднего возраста, людей, которые платят за Sky Sports, платят его зарплату. Он винит в разобщении людей их, а не злобных, сумасшедших, безумных исламистов, которые убивали невинных людей.
Гари Невилл оторван от реальности. Он оторван от среднестатистического футбольного фаната. Я поражен, что Sky Sports сохранил его в должности», – сказал лидер правой партии Reform UK («Реформируем Соединенное Королевство» – англ.) Найджел Фарадж.
Министр по делам веры и общин Миатта Фанбулле: «Невилл прав, нас пытаются разделить. 15 лет уровень жизни не менялся, и из-за этого появляются попытки внести раскол, обвинить других»
Депутат Андерсон о словах Невилла про флаги: «Просто заткнись. Мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату»