Мяч попал Мойзесу в плечо перед штрафной ЦСКА в борьбе с Сергеевым. Карасев после ВАР не удалил бразильца
ЦСКА избежал удаления второй раз за матч с «Зенитом».
На 46-й минуте футболисты «Зенита» просигнализировали главному судье Сергею Карасеву о том, что защитник армейцев Мойзес Барбоза сыграл рукой в своей штрафной во время борьбы за мяч с форвардом Иваном Сергеевым, пытавшимся убежать один на один.
Арбитр проконсультировался с видеоассистентом и отправился смотреть повтор. Сперва в трансляции было указано, что момент проверяется на предмет назначения пенальти однако момент случился до штрафной, поэтому затем речь шла о возможном удалении бразильца.
Карасев после изучения эпизода не изменил своего решения – он не зафиксировал нарушение правил.
Изображение: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Отметим, что на 3-й минуте Мойзес наступил на ногу Густаво Мантуану, но Карасев не удалил бразильца и не предупредил желтой карточкой. На 17-й минуте забил форвард армейцев Федор Чалов, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.
А руку Сергеева там мог увидеть вдвойне умалишенный. Коим трушечкин и является
Езжайте в чемп Аравии, там ваши все играют
А что в этом моменте хотели увидеть на ВАР - непонятно совсем.