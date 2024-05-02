Мяч попал Мойзесу в плечо перед штрафной ЦСКА в борьбе с Сергеевым. Карасев после ВАР не удалил бразильца

ЦСКА избежал удаления второй раз за матч с «Зенитом».

На 46-й минуте футболисты « » просигнализировали главному судье Сергею Карасеву о том, что защитник армейцев сыграл рукой в своей штрафной во время борьбы за мяч с форвардом , пытавшимся убежать один на один.

Арбитр проконсультировался с видеоассистентом и отправился смотреть повтор. Сперва в трансляции было указано, что момент проверяется на предмет назначения пенальти однако момент случился до штрафной, поэтому затем речь шла о возможном удалении бразильца.

Карасев после изучения эпизода не изменил своего решения – он не зафиксировал нарушение правил.

Изображение: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Отметим, что на 3-й минуте Мойзес наступил на ногу Густаво Мантуану, но Карасев не удалил бразильца и не предупредил желтой карточкой. На 17-й минуте забил форвард армейцев , однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.