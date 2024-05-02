Мяч попал Мойзесу в плечо перед штрафной ЦСКА в борьбе с Сергеевым. Карасев после ВАР не удалил бразильца

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев видеоповторы Мойзес Барбоза Федор Чалов Иван Сергеев Футбол

ЦСКА избежал удаления второй раз за матч с «Зенитом».

На 46-й минуте футболисты «Зенита» просигнализировали главному судье Сергею Карасеву о том, что защитник армейцев Мойзес Барбоза сыграл рукой в своей штрафной во время борьбы за мяч с форвардом Иваном Сергеевым, пытавшимся убежать один на один.

Арбитр проконсультировался с видеоассистентом и отправился смотреть повтор. Сперва в трансляции было указано, что момент проверяется на предмет назначения пенальти однако момент случился до штрафной, поэтому затем речь шла о возможном удалении бразильца.

Карасев после изучения эпизода не изменил своего решения – он не зафиксировал нарушение правил.

Изображение: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Отметим, что на 3-й минуте Мойзес наступил на ногу Густаво Мантуану, но Карасев не удалил бразильца и не предупредил желтой карточкой. На 17-й минуте забил форвард армейцев Федор Чалов, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

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38 комментариев
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Руку Мойзеса там мог увидеть только умалишенный
А руку Сергеева там мог увидеть вдвойне умалишенный. Коим трушечкин и является
+102
-17
+85
А что там смотреть то вообще столько времени можно было? Ещё и Главного позвать...сказочные кроты
+84
-1
+83
Ответ Barcelona Forever
Чё ты несёшь?! Причём здесь Трушечкин.Это увидели умалишенные на вар,а Трушечкин просто рассуждал что они могли вообще там увидеть
У Трушечкина жопа чуть не сгорела, что он там стал разглядывать руку Сергеева и несколько раз восклицал в пользу решения руки Сергеева.
+39
-4
+35
ВАР довольно циничен, за игру рукой Сергеева призывали удалить Мойзеса.
+47
-13
+34
Это не пенальти
+16
-1
+15
Там Турбин на ВАРе обкурился штоле такие пенальти рисовать? Карась красавец, что не повёлся
+16
-2
+14
Спортс пытается сделать новость из ничего
+15
-2
+13
У вар просто задержка около часа, смотрели наступ Мойзеса на Мантуана
+12
-1
+11
Комментатор же сказал- мяч попал в синий сектор😅
+14
-4
+10
Как же противно слушать комментаторов на газпром тв. А где же ваша нейтральность! Матч тв превратиося в полный отстой! Позор! Ни одного нормального комментатора!
+12
-4
+8
Да не было там нечего.Не понятно, что там Турбин увидел .
+8
-1
+7
Ответ Игорь Максимилианов
Как же противно слушать комментаторов на газпром тв. А где же ваша нейтральность! Матч тв превратиося в полный отстой! Позор! Ни одного нормального комментатора!
Ага. А эти их россказни о том, как бы они все обрадовались, если бы Педро попал в угол, а не в штангу.
+5
-1
+4
За что там удалять???? Ау
+6
-2
+4
5 минут смотреть на вар момент, который вообще фолом не является. Оба судьи не знают, что предплечье не рука?
+5
-2
+3
Ответ Oleg Olegov
Комментатор же сказал- мяч попал в синий сектор😅
По лесам, по полям, синий сектор едет к нам
+7
-4
+3
Какие же мерзкие зенитовцы, как дети несутся к судье. Сергеев, ты ж ему в подмышку залез и пенальти тебе?
Езжайте в чемп Аравии, там ваши все играют
+10
-8
+2
Уж логичнее было смотреть вначале на наступ на Мантуана,Чем тут пол часа искали что-то.
+2
0
+2
Мойзес на всю катушку угарает
+2
-1
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Сергеев играл рукой
+4
-3
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По моему, после первого предложения новость можно не продолжать )

А что в этом моменте хотели увидеть на ВАР - непонятно совсем.
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В плечо или сыграть - это очень большая разница.
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Ну, если поставили пенальти, я тогда уже и не знаю, какой частью тела можно играть.
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Ответ Barcelona Forever
Чё ты несёшь?! Причём здесь Трушечкин.Это увидели умалишенные на вар,а Трушечкин просто рассуждал что они могли вообще там увидеть
Комментарий удален модератором
Ответ Сергей Лютый
Это не пенальти
Фол был до штрафной же. Смотрели на предмет удаления за лишение явной возможности забить.
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Ответ Гусеконь
5 минут смотреть на вар момент, который вообще фолом не является. Оба судьи не знают, что предплечье не рука?
Не знает Турбин. А Карасев прифигел просто, что его позвали такое смотреть. Он там каждый мм тела Мойзеса осмотрел в поисках чего-то запрещенного, потом поговорил с варом, может, он какие изменения в трактовках пропустил.
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газпром занес на пенку, парни на вар очень старались но не в этот раз
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