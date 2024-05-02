«Если это не красная, то что?» Экс-судья Федотов о фоле Мойзеса на Мантуане

Игорь Федотов считает, что Мойзеса Барбозу следовало удалить в игре с «Зенитом».

На 3-й минуте 1-го финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России защитник наступил на голень идущему в подкат полузащитнику « » .

Главный судья решил не удалять и не предупреждать бразильца желтой карточкой.

«Если это не красная, то что?» – написал бывший арбитр.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Мойзес наступил на голень идущему в подкат Мантуану – Карасев карточки не дал