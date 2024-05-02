«Если это не красная, то что?» Экс-судья Федотов о фоле Мойзеса на Мантуане

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев Игорь Федотов Мойзес Барбоза Густаво Мантуан Футбол

Игорь Федотов считает, что Мойзеса Барбозу следовало удалить в игре с «Зенитом».

На 3-й минуте 1-го финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России защитник ЦСКА наступил на голень идущему в подкат полузащитнику «Зенита» Густаво Мантуану.

Главный судья Сергей Карасев решил не удалять и не предупреждать бразильца желтой карточкой.

«Если это не красная, то что?» – написал бывший арбитр.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Мойзес наступил на голень идущему в подкат Мантуану – Карасев карточки не дал

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Мойзеса похоже безлимитка на красные.
+39
-3
+36
Это знаменитый газпромовский админресурс
+31
-11
+20
Ну тут чистый 🍅, без вариантов
+17
-3
+14
Ответ Liverpoolets
Позже Алип въехал в Заболотного прямой ногой и даже фол не свистнули.
Алип выбил мяч, а Зэ жахнул ему по подошве.
Рекомендую смотреть футбол глазами;)
+14
-2
+12
Странное решение Карася, по его мнению это игровой момент???
+13
-3
+10
Ответ Nick150486
Странное решение Карася, по его мнению это игровой момент???
У этого хваленого Карася грубых ошибок в этом сезоне не меньше чем у Казарцева. Хрен его знает, почему он на матчах РПЛ стал работать спустя рукава.
+12
-3
+9
Вообще этот парень 90 кг и сломать кость пару пустяков и вообще это жестокость
+9
-2
+7
Ответ Евгений Сидоров
У Мойзеса похоже безлимитка на красные.
У арбитров безлимитка топить Зенит с начала чемпа. Чему удивляться?
+8
-2
+6
Нога Мантуане не оторвана и не лежит у него в руках, какая еще красная, вы о чем?
+8
-2
+6
В позапрошлом матче "если это не пенальти, то что", в этом "если это не красная, то что". Вот и знаменитый админиесурс
+11
-5
+6
Ответ Евгений Сидоров
У Мойзеса похоже безлимитка на красные.
Да попахивает абонементом)
+4
0
+4
Ну логику судей можно найти, типа сам подкатился под ногу.
+5
-1
+4
Ответ Nick150486
Странное решение Карася, по его мнению это игровой момент???
Карась в РПЛ всегда так судит. Особенно игры ЦСКА. Резко зрение падает
+7
-4
+3
Ответ polosaty
Что там на Варе делали и на что смотрели, мы этого не узнаем. А повод поглядеть был. И в матче со спартаком тоже.
Так они и смотрели. Вар все смотрит, как бы, просто нам не все моменты показывают
Решили, что оснований для красной нет
+3
0
+3
Повезло Мантуану что не удалил его, летит своими ногами вообще не думая
+3
0
+3
Это ГВК!:)
+3
0
+3
Решил матч не портить, а так жестко было
+4
-1
+3
Уже ничего в нашем судействе не удивляет))
+2
0
+2
Ответ Liverpoolets
Позже Алип въехал в Заболотного прямой ногой и даже фол не свистнули.
Глаза вытащи из **пы. Алип играл точно в мяч. Заболотный сам ему в шипы влетел.
+5
-3
+2
Ввели идиотский обычай... Если важный матч, то в первом тайме карточки вообще не показывать, даже желтые. Ну, разве что ногу кому оторвут. Такое возможно только в России, увы.
+1
0
+1
Тянут Цска. Со Спартаком 2 эпизода. Тут уже один.
Цска не может, судья - поможет.
+1
0
+1
Объективно, красная . 100 %. Очередное странное судейское решение.
+1
0
+1
Я правильно понял, чувак кинулся под бегущего Мойзеса и ему наступили на ногу ?
+1
0
+1
Ответ Liverpoolets
Позже Алип въехал в Заболотного прямой ногой и даже фол не свистнули.
Вообще-то Алип сначала сыграл в мяч, а Заболотный махнул ногой туда где был мяч.
+1
-1
0
Ответ Данко Лазович
Алип выбил мяч, а Зэ жахнул ему по подошве. Рекомендую смотреть футбол глазами;)
До чего же вы противные(( Что, Зе бил по мячу но влетел подъемом стопы костолому Алипу в шипы?!! Серьезно? Самому не смешно? То есть это не Алип шипы выставил?
+2
-2
0
Ответ Илья Савчук
Нога Мантуане не оторвана и не лежит у него в руках, какая еще красная, вы о чем?
...и кости не торчат, и кровь фонтаном не хлещет из порванной артерии...
0
0
0
Ответ Nick150486
Странное решение Карася, по его мнению это игровой момент???
Трезво разберите ситуацию. Мантуан безрассудно бросается в подкат, сует свою ногу под Мойзеса… Мойзесу что делать ? Падать, что бы не задеть никого ?
0
0
0
Ответ RSI
До чего же вы противные(( Что, Зе бил по мячу но влетел подъемом стопы костолому Алипу в шипы?!! Серьезно? Самому не смешно? То есть это не Алип шипы выставил?
пусть смотрит куда бьет. Куда его нога прилетела, мяча там уже не было;) Выходит Зэ фолил, и чуть не сломал нам боевого казаха.
0
0
0
Ответ IvanKo
Тут больше вопрос к ВАР, который не позвал Карасева даже посмотреть
А что там смотреть?
0
0
0
Ответ SMART789
Повезло Мантуану что не удалил его, летит своими ногами вообще не думая
не говори. И так ломаный переломаный, так лететь.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий