Роналду о награде за 22 года в сборной Португалии: «Горжусь этим особым признанием. 22 года – а я испытываю прежнюю страсть»
Криштиану Роналдо доволен получением приза за выслугу лет.
40-летний нападающий был награжден Globo Prestígio за то, что уже 22 года играет за сборную Португалии.
«Горжусь этим особым признанием. 22 года в сборной – а я испытываю прежнюю страсть.
Спасибо всем тренерам и партнерам, которые помогли мне этого добиться. Спасибо, сборная!» – написал футболист «Аль-Насра».
Как вам дерби?18808 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Криштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости