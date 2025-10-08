Роналду о награде за 22 года в сборной Португалии: «Горжусь этим особым признанием. 22 года – а я испытываю прежнюю страсть»

Криштиану Роналдо доволен получением приза за выслугу лет.

40-летний нападающий был награжден Globo Prestígio за то, что уже 22 года играет за сборную Португалии.

«Горжусь этим особым признанием. 22 года в сборной – а я испытываю прежнюю страсть.

Спасибо всем тренерам и партнерам, которые помогли мне этого добиться. Спасибо, сборная!» – написал футболист «Аль-Насра».