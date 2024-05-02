Экс-судья Федотов: «Мойзес и со «Спартаком» «отскочил» – он может делать больше, чем положено. Это непоказ очевидной красной и провал Карасева, вообще не его уровень»

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Игорь Федотов объяснил, почему Мойзеса Барбозу нужно было удалить.

«Для меня открытый вопрос, почему это не красная. Для Карасева это почему-то даже не фол, но на ВАР сидит Турбин, у которого отличные повторы благодаря камере, передвигающейся по боковой линии. И на них видно, что это удаление.

Мойзес не сыграл в мяч, а наступил сверху. Продавливание, нога выше голеностопа, на излом, шипы, скорость. Что еще нужно для карточки?

Мойзес «отскочил» в матче со «Спартаком». И суть не в том, что он плохой и надо теперь ловить его, а в том, что этот игрок может делать больше, чем положено. И он это делает.

Для меня это непоказ очевидной красной карточки и провал Карасева. Это вообще не его уровень. И никакая планка единоборств тут ни при чем.

Можно хотя бы свистнуть и показать желтую, и тогда все поймут, что для тебя это нарушение.

Больше вопросов только к Турбину. Он должен был позвать Карасева к монитору на просмотр красной. Тот мог бы прийти, увидеть повтор и показать желтую – так можно. Казарцев в дерби как раз желтую и дал. А здесь Мойзес почему-то ничего не получил», – отметил экс-судья.

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11 комментариев
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Ответ cleverman_1
Федотов странный какой-то. Какая там красная? Идет борьба, оба играют рукой, тем более Сергеев еще руку Мозеса поддерживает. Не зря его с судейства турнули, ничего не понимает.
Читай внимательнее . Речь идёт о эпизоде в первом тайме .
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Там на человека наступили просто шипами,прошлись практически.Даже не смотрели на карточку. Но вот попадание якобы в руку просмотривали минут 15.
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+6
Ответ а ты смешной
Этот в Мостового уже превращается
Мойзес наиграл на две жёлтых в первом тайме в матче со Спартаком. А единственную жёлтую свою получил только за наступ на икру шипами, за что конечно его должны были удалять.
+12
-6
+6
Этот в Мостового уже превращается
+11
-6
+5
Ответ cleverman_1
Федотов странный какой-то. Какая там красная? Идет борьба, оба играют рукой, тем более Сергеев еще руку Мозеса поддерживает. Не зря его с судейства турнули, ничего не понимает.
Это не тот момент. Сюда смотри https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/cska-zenit-karasev-ne-udalil-moyzesa-2207467/
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Честно, это уже не смешно, ждут пока он сломает кого-нибудь, чтобы красную показать.
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