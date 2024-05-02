Экс-судья Федотов: «Мойзес и со «Спартаком» «отскочил» – он может делать больше, чем положено. Это непоказ очевидной красной и провал Карасева, вообще не его уровень»

Игорь Федотов объяснил, почему Мойзеса Барбозу нужно было удалить.

«Для меня открытый вопрос, почему это не красная. Для Карасева это почему-то даже не фол, но на ВАР сидит , у которого отличные повторы благодаря камере, передвигающейся по боковой линии. И на них видно, что это удаление.

Мойзес не сыграл в мяч, а наступил сверху. Продавливание, нога выше голеностопа, на излом, шипы, скорость. Что еще нужно для карточки?

Мойзес «отскочил» в матче со «Спартаком». И суть не в том, что он плохой и надо теперь ловить его, а в том, что этот игрок может делать больше, чем положено. И он это делает.

Для меня это непоказ очевидной красной карточки и провал Карасева. Это вообще не его уровень. И никакая планка единоборств тут ни при чем.

Можно хотя бы свистнуть и показать желтую, и тогда все поймут, что для тебя это нарушение.

Больше вопросов только к Турбину. Он должен был позвать Карасева к монитору на просмотр красной. Тот мог бы прийти, увидеть повтор и показать желтую – так можно. Казарцев в дерби как раз желтую и дал. А здесь почему-то ничего не получил», – отметил экс-судья.