Брейдо о судействе матча ЦСКА – «Зенит»: «На любом из повторов видно, что мяч попадает Мойзесу в плечо. Как получилось так, что ВАР предложил Карасеву исправить «ошибку» и показать красную?»
Кирилл Брейдо высказался о работе Сергея Карасева на игре ЦСКА – «Зенит» (1:1).
Директор ЦСКА по коммуникациям прокомментировал сообщение в телеграм-канале «Кони на стадионе».
«Никакой грубости и желания нанести травму Мантуану со стороны Мойзеса не было. Опасно втыкались оба бразильца. Карасев здорово разобрался, его работа хорошее впечатление оставила по всему матчу», – говорится в публикации.
«При этом хочется задать вопрос судье Евгению Турбину на ВАР: на основании чего был приглашен Карасев для просмотра эпизода с якобы игрой рукой Мойзеса, когда на любом из повторов было видно, что мяч попадает ему в плечо, а касание руки было у Сергеева?
Как получилось так, что после просмотра всех повторов судья на ВАР предложил Сергею Карасеву исправить «ошибку» и показать красную Мойзесу?» – написал Брейдо.