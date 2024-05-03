Брейдо о судействе матча ЦСКА – «Зенит»: «На любом из повторов видно, что мяч попадает Мойзесу в плечо. Как получилось так, что ВАР предложил Карасеву исправить «ошибку» и показать красную?»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев Евгений Турбин видеоповторы Мойзес Барбоза Кирилл Брейдо Густаво Мантуан Футбол

Кирилл Брейдо высказался о работе Сергея Карасева на игре ЦСКА – «Зенит» (1:1).

Директор ЦСКА по коммуникациям прокомментировал сообщение в телеграм-канале «Кони на стадионе».

«Никакой грубости и желания нанести травму Мантуану со стороны Мойзеса не было. Опасно втыкались оба бразильца. Карасев здорово разобрался, его работа хорошее впечатление оставила по всему матчу», – говорится в публикации.

«При этом хочется задать вопрос судье Евгению Турбину на ВАР: на основании чего был приглашен Карасев для просмотра эпизода с якобы игрой рукой Мойзеса, когда на любом из повторов было видно, что мяч попадает ему в плечо, а касание руки было у Сергеева?

Как получилось так, что после просмотра всех повторов судья на ВАР предложил Сергею Карасеву исправить «ошибку» и показать красную Мойзесу?» – написал Брейдо.

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9 комментариев
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Закономерный вопрос
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Ответ ubber
Пятaчoк, обсуждается вполне конкретный эпизод последнего матча, куда ты лезешь с о своими обидами и историческими справками?
Так вот вам вполне конкретный пример с Мойзесом-Мантуаном. Что скажете ?
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Ответ wildgamer
Так вот вам вполне конкретный пример с Мойзесом-Мантуаном. Что скажете ?
Директор ЦСКА по коммуникациям предельно ясно высказался по этому поводу.
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